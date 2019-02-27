Переможець Оскара-2019 Альфонсо Куарон підтримав Олега Сенцова на кінопремії

327 Читать новость на русском
Альфонсо Куарон на премії Оскар-2019
Альфонсо Куарон на премії Оскар-2019 / Twitter / @THR

Лауреат премії Оскар-2019 за найкращу режисуру та операторську роботу Альфонсо Куарон висловив підтримку своєму колезі та українському політв’язню Олегу Сенцову. На премію Оскар він одягнув значок зі словами #FreeSentsov, таким чином приєднавшись до акції.

На сторінці у Facebook PEN America розповіли, що мексиканця Альфонсо Куарона побачили зі значком у ніч, коли відбувалась церемонія Оскар.

Читайте також: Переможці премії Оскар-2019: перелік

Що таке PEN America?Це некомерційна організація, яка займається захистом свободи слова та його заохоченням у США та у всьому світі. В PEN America налічується більше 7000 активістів, серед яких є письменники, журналісти, редактори та інші публічні персони.

Оскарівський лауреат Альфонсо Куарон минулої ночі підтримав нас у заклику випустити українського кінорежисера Олега Сенцова,
– йдеться в дописі.

Альфонсо Куарон підтримав Олега Сенцова
Альфонсо Куарон підтримав українського політв'язня Олега Сенцова / Facebook / @PEN America

Оскільки на самій церемонії нагородження автор фільму "Рим" був в класичному смокінгу та білій сорочці з метеликом, то, можна припустити, що значок він одягнув на after-party події.

За що в РФ засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Йому приписують підготовку теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

blog_ava
Яким був Нємцов: спогади родичів та однодумців
сьогодні
3735
Теги: LifeStyle Новини культури Олег Сенцов Новини США Оскар-2019 Оскар Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Беремось за голову: як підготувати волосся до весни
сьогодні 10:53 Беремось за голову: як підготувати волосся до весни
Юлія Девда 119
Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
26 лютого 19:11 Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
4920
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
26 лютого 15:13 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
11786
Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
25 лютого 21:30 Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
530
Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
25 лютого 19:01 Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
1138
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук