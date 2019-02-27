Переможець Оскара-2019 Альфонсо Куарон підтримав Олега Сенцова на кінопремії

Лауреат премії Оскар-2019 за найкращу режисуру та операторську роботу Альфонсо Куарон висловив підтримку своєму колезі та українському політв’язню Олегу Сенцову. На премію Оскар він одягнув значок зі словами #FreeSentsov, таким чином приєднавшись до акції.

На сторінці у Facebook PEN America розповіли, що мексиканця Альфонсо Куарона побачили зі значком у ніч, коли відбувалась церемонія Оскар.

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Оскарівський лауреат Альфонсо Куарон минулої ночі підтримав нас у заклику випустити українського кінорежисера Олега Сенцова,

– йдеться в дописі.



Альфонсо Куарон підтримав українського політв'язня Олега Сенцова / Facebook / @PEN America

Оскільки на самій церемонії нагородження автор фільму "Рим" був в класичному смокінгу та білій сорочці з метеликом, то, можна припустити, що значок він одягнув на after-party події.

За що в РФ засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Йому приписують підготовку теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.