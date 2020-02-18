Переможець шоу "Зважені та щасливі" закрутив роман з учасницею "Холостяка"
Переможець телепроєкту "Зважені та щасливі" Микола Ворошнов знайшов своє кохання. Його обраницею стала учасниця найромантичнішого шоу країни "Холостяк".
Телевізійні шоу здатні кардинально змінити життя. Хтось після них стає популярним, хтось – займається улюбленою справою, а є й ті, хто на проєктах знаходять своє кохання. У переможця першого сезону шоу "Зважені та щасливі" Миколи Ворошнова та учасниці третього сезону "Холостяка" Ірини Скорикової зав'язалися романтичні стосунки.
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Днями Микола опублікував ніжне спільне фото на своїй сторінці в інстаграмі. Такий самий кадр можна побачити на сторінці дівчини.
Колишні учасники проєктів телеканалу "СТБ" на світлині демонструють зворушливе ставлення один до одного. Микола ніжно обіймає Іру та цілує її руку.
Кохання у повітрі,
– підписав знімок хлопець.
На фотографії Іра одягнута в чорну сукню. Дівчина розпустила волосся та зробила легкий повсякденний макіяж. Микола одів светр коричневого кольору та на голові має кепку.