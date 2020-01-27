Греммі-2020: оголошено всіх переможців престижної премії
27 січня у Лос-Анджелесі відбулася 62-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі. Десятки виконавців боролися за статуетки, щоб стати лідерами в очах глядачів.
Музична премія Греммі у 2020 році зібрала найвідоміших зірок музичної індустрії, які позмагалися за статуетки у різних категоріях.
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Переможці Греммі-2020
"Запис року"
Bad Guy – Біллі Айліш
"Альбом року"
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш
"Пісня року"
Bad Guy – Біллі Айліш
"Найкраща нова артистка"
Біллі Айліш
"Найкраще соло-виконання"
Truth Hurts – Ліззо
"Найкращий альбом у стилі поп"
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш
"Найкращий танцювальний запис"
Got to Keep On – The Chemical Brothers
"Найкраща рок-пісня"
This Land – Gary Clark Jr.
"Найкращий альбом в жанрі сучасної міської музики"
Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо
"Найкращий саундтрек до візуальних медіа"
Хільдур Гуднадоттір за фільм "Чорнобиль"
"Найкращий реп-альбом"
Tyler, The Creator – Igor
"Найкращий рок-альбом"
Social Cues – Cage The Elephant
"Найкращий альтернативний альбом"
Father Of The Bride – Vampire Weekend
"Найкраще R&B-виконання"
Jerome – Ліззо
"Найкращий альбом латинської поп-музики"
#Eldisco – Алехандро Санс
"Найкраще музичне відео"
кліп Old Time Road репера Lil Nas X, режисер – Calmatic
"Найкращий класичний компендіум"
The Poetry Of Places піаністки Надії Шпаченко