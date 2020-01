Греммі-2020: оголошено всіх переможців престижної премії

27 січня у Лос-Анджелесі відбулася 62-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі. Десятки виконавців боролися за статуетки, щоб стати лідерами в очах глядачів.

Музична премія Греммі у 2020 році зібрала найвідоміших зірок музичної індустрії, які позмагалися за статуетки у різних категоріях.

Переможці Греммі-2020

"Запис року"

Bad Guy – Біллі Айліш

"Альбом року"

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш

"Пісня року"

Bad Guy – Біллі Айліш

"Найкраща нова артистка"

Біллі Айліш

"Найкраще соло-виконання"

Truth Hurts – Ліззо

"Найкращий альбом у стилі поп"

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш

"Найкращий танцювальний запис"

Got to Keep On – The Chemical Brothers

"Найкраща рок-пісня"

This Land – Gary Clark Jr.

"Найкращий альбом в жанрі сучасної міської музики"

Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо

"Найкращий саундтрек до візуальних медіа"

Хільдур Гуднадоттір за фільм "Чорнобиль"

"Найкращий реп-альбом"

Tyler, The Creator – Igor

"Найкращий рок-альбом"

Social Cues – Cage The Elephant

"Найкращий альтернативний альбом"

Father Of The Bride – Vampire Weekend

"Найкраще R&B-виконання"

Jerome – Ліззо

"Найкращий альбом латинської поп-музики"

#Eldisco – Алехандро Санс

"Найкраще музичне відео"

кліп Old Time Road репера Lil Nas X, режисер – Calmatic

"Найкращий класичний компендіум"

The Poetry Of Places піаністки Надії Шпаченко