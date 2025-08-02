24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Колонка написана у співавторстві з Морено Бертольді – старшим науковим співробітником Італійського інституту міжнародних політичних досліджень.

Як Трамп грає на травмах американців?

Замість того щоб захищати стабільність світової системи, зовнішня політика США спрямована на вилучення ресурсів і в супротивників, і в союзників шляхом використання (та зловживання) політичних, економічних, дипломатичних та військових інструментів, що є в розпорядженні адміністрації Трампа.

Читайте також Прелюдія до Третьої світової: яку велику гру затіяв Трамп

У своїй книзі 2012 року "Чому нації зазнають невдачі" лауреати Нобелівської премії з економіки Дарон Аджемоглу та Джеймс Робінсон називають екстрактивні інституції як "призначенні для вилучення доходів і багатства з однієї групи суспільства на користь іншої підгрупи". У ширшому сенсі, екстрактивна наддержава прагне передати багатство і доходи решти світу своїм власним громадянам. У випадку Америки Трампа – найбільш привілейованій групі.

Щоб виправдати свою політику, адміністрація Трампа використала як зброю глибоко вкорінені образи. Головною образою є переконання, що США експлуатувалися іншими країнами протягом десятиліть, а тепер вони повинні виправити цю уявну несправедливість. У своїй нещодавній книзі "Великий торгівельний хакер" економіст Річард Болдуїн називає цей клубок образ "доктриною скарг". Оголошення Трампом 2 квітня про тарифи на честь "Дня визволення", яке ознаменувало початок його глобальної торгівельної війни, є яскравим прикладом.

"Протягом десятиліть нашу країну грабували близькі та далекі нації, друзі та вороги. Американські сталевари, робітники автомобільної промисловості, фермери та кваліфіковані ремісники справді тяжко страждали. Вони з болем спостерігали, як іноземні лідери крадуть наші робочі місця, іноземні шахраї грабують наші заводи, а іноземні марнотратники знищують нашу колись прекрасну американську мрію".

Більшість цих образ – або перебільшені, або вигадані. Здебільшого вони служать риторичними методами для виправдання дій Трампа. Принцип, який лежить в основі його політики, найкраще сформулював французький байкар 17 століття Жан де Лафонтен: "Аргумент найсильнішого завжди найкращий".

Тривожно, що дуже мало світових лідерів усвідомлюють весь масштаб змін у зовнішній політиці США – або ж заперечують їх. Багато хто, зокрема більшість європейських лідерів, чіпляються за ілюзію, що взаємовигідні угоди все ще можливі. Але нещодавні дії Трампа чітко показали, що старі правила більше не діють.

Яким є порядок денний Трампа у світі?

Попереджувальні сигнали щодо серйозних змін у зовнішній політиці США надто очевидні, щоб їх ігнорувати:

ліквідація Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);

вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди 2015 року;

неприхована зневага до давніх союзників, яку віцепрезидент Джей Ді Венс демонструє щоразу, коли ступає на територію Європи;

вимога до України відмовитися від своїх величезних мінеральних ресурсів в обмін на військову допомогу;

запровадження масштабних, невибіркових тарифів.

Усі ці події вказують на один і той самий висновок – "незамінна нація" перетворилася на ненажерливу.

Закриття USAID є найяскравішою демонстрацією пріоритетів адміністрації Трампа. Воно не було ані випадковим, ані результатом погано розробленого алгоритму так званого Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска. Це було навмисне та показове політичне рішення.

Зрештою, видобувна наддержава не "витрачає" ресурси, допомагаючи іншим країнам, просто, щоб завоювати прихильність. Вважаючи гуманітарну допомогу недоречною для свого порядку денного "Америка понад усе", адміністрація Трампа скоротила фінансування профілактики та досліджень ВІЛ/СНІДу в Африці, урізала підтримку постачання вакцин у країнах Глобального Півдня та фактично закрила двері для шукачів притулку та іммігрантів з бідніших країн.

З огляду на довгу історію з запереченням Трампом зміни клімату, його рішення вивести США з Паризької угоди навряд чи дивує. Але його агресивне просування викопного палива вітчизняного виробництва, скасування податкових пільг на електромобілі та намагання змусити торгівельних партнерів купувати енергоносії США за цінами, вищими за ринкові, щоб уникнути вищих тарифів, підкреслюють екстрактивний характер нинішньої політики США.

Ці кроки посилюють негативні зовнішні ефекти від скасування субсидій на чисту енергію та припинення внесків США до міжнародних кліматичних фондів. Інші країни, особливо бідніші, понесуть на собі основний тягар витрат.

Звичайно, Трамп не помиляється, стверджуючи, що союзники Америки повинні витрачати більше на оборону та зменшити свою військову залежність від США. Однак, як умову підтвердження своєї відданості статті 5 Договору про НАТО, США фактично нав'язали союзникам довільну цільову ціль витрат на оборону в розмірі 5% ВВП, не провівши жодної глибокої оцінки їхніх реальних потреб у сфері безпеки.

Враховуючи, що європейські країни купують приблизно дві третини свого військового обладнання у США, підвищені цільові показники витрат спровокують сплеск закупівель американської зброї, часто за завищеними цінами через зростання попиту. Після червневого саміту НАТО триває масове переміщення ресурсів з Європи до США, і те саме стосується союзників Америки в Азії.

Логіка видобутку, яка стоїть за зовнішньополітичним порядком денним Трампа, особливо помітна в Україні. Прагнучи компенсації за військову допомогу, адміністрація Трампа тиснула на Україну, щоб та підписала хижацьку угоду, яка надає США значну частку прибутку від майбутнього продажу величезних мінеральних запасів країни. Зовсім недавно, у відповідь на постійні ракетні атаки Росії на українські міста, США погодилися відновити постачання протиракетних систем та зброї Україні – за умови, що європейські члени НАТО оплатять рахунки.

Коли мовиться про торгівлю, стратегія Трампа з часів його першої президентської кампанії полягає в тому, щоб змусити економічних партнерів Америки підкоритися. Для Трампа торгівельні переговори є переговорами з нульовою сумою, де є явний переможець (США) та явний переможений (всі інші).

Ідея взаємовигідних угод здається йому абсолютно чужою. У кращому випадку умови капітуляції є предметом переговорів. Нещодавнє оголошення Трампа про довільні "взаємні" тарифи на широкий спектр товарів з десятків країн, які набули чинності 1 серпня, є яскравим прикладом цього.

Ба більше, Трамп використовує тарифи – разом із погрозами помсти іноземним компаніям, які відмовляються інвестувати в США – для перенаправлення виробничих ресурсів в американську економіку. Але, попри його обіцянки, таке викачування ресурсів не відродить золотий вік американського виробництва. Натомість воно порушить глобальні ланцюги поставок та призведе до виникнення збиткових підприємств.

Цікаво Трамп нарешті переходить до дій

Як діяти Європі?

Перетворення Америки на видобувну наддержаву неминуче завдасть значної економічної шкоди, не принісши довгострокових вигод США. Усі короткострокові вигоди з видобутку ресурсів згодом переважать витрати:

уповільнення зростання, зумовлене політичною невизначеністю;

інфляція, що підживлюється тарифами;

зростанням макроекономічних дисбалансів;

неефективний розподіл ресурсів.

Європейський Союз разом з іншими великими демократіями повинен розробити альтернативну модель багатосторонності. Ці зусилля повинні розпочатися з двох ключових кроків.

По-перше, ліквідація USAID створила дефіцит фінансування у розмірі 60 мільярдів доларів. Ініціатива з гуманітарної допомоги Team Europe повинна почати заповнювати цей дефіцит, перерозподіляючи частину свого бюджету, що становить приблизно 90 мільярдів євро. Це слід поєднувати з більшою підтримкою проєктів чистої енергетики в найбідніших країнах світу. ЄС повинен бути прикладом, заохочуючи інші розвинені економіки брати на себе аналогічні зобов'язання.

По-друге, ЄС повинен поглибити свої економічні та політичні зв'язки з однодумцями у розвинених економіках та країнах, що розвиваються, щоб зменшити свою залежність від США. Як сказав прем'єр-міністр Канади Марк Карні: "Старі стосунки, які ми мали зі США, закінчилися". Партнери Америки тепер повинні зіткнутися з цією реальністю та об'єднатися.

З огляду на це, Європейська Комісія повинна скликати міжнародну конференцію для формування постамериканського порядку денного вільної та справедливої торгівлі з однодумцями з розвинених країн та країн Глобального Півдня. Лише широка угода дає реальну надію на подолання невизначеності та хаосу, які спровокував Трамп.

Готуючись до цих переговорів, Рада ЄС повинна терміново ратифікувати торгівельну угоду між ЄС та Меркосур. Водночас Єврокомісія повинна прискорити переговори з Індією, Мексикою, Швейцарією, Австралією, Індонезією та іншими країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії, а також розпочати обговорення щодо угоди про співпрацю з Всеосяжною та прогресивною угодою про Транстихоокеанське партнерство.

Побудова нового багатостороннього порядку з нуля матиме далекосяжні політичні та інституційні наслідки. Щоб розширити масштаби та ефективність своєї глобальної діяльності, Єврокомісія могла б черпати натхнення з американської моделі, в якій відповідальність за торгівельну політику та економічну дипломатію розподілена між торговим представником США та міністром торгівлі.

Єврокомісії слід розглянути можливість призначення виконавчого віцепрезидента для ведення переговорів з третіми країнами та координації допомоги розвитку, тісно співпрацюючи з комісаром з питань торгівлі та іншими відповідними посадовцями.

ЄС не може і не повинен відмовлятися від багатосторонності. Навпаки, він повинен відстоювати більш інклюзивну та справедливу форму багатосторонності, навіть якщо його головний партнер з повоєнного періоду – США – наразі (сподіваємося, не назавжди) вирішив відійти від неї.