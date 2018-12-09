Піппа Міддлтон гуляє із сином в бюджетному образі: яскраві фото

Молодша сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон засвітилась на прогулянці з сином на вулицях Лондона в бюджетному образі.

Молода мама Піппа Міддлтон все частіше з’являється на публіці та потрапляє в об’єктиви фотокамер папараці. Відтак цього разу нові знімки сестри герцогині Кембриджської з’явились на сайті The Daily Mail.

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Піппа вирішила прогулятись із сином без компанії чоловіка, батьків чи няні. На вулиці Лондона вона вийшла в темно-синій куртці від Zara, джинсах і чорних чоботах на "низькому ходу" від Stuart Weitzman. Волосся було акуратно зібране у хвіст, а на ручці темно-синьої коляски, в якій лежав її син Артур, була прикріплена маленька дорожня сумка.



Піппа Міддлтон на прогулянці з сином / The Daily Mail



Сестра Кейт Міддлтон гуляє із первістком / The Daily Mail

Нагадаємо, нещодавно Піппа Міддлтон разом із чоловіком Джеймсом Меттьюзом відвідали різдвяну службу з принцом Гаррі та Меган Маркл. Вона була присвячена пам'яті загиблого друга герцога Сассекського.