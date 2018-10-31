Пішла по губам: Оля Полякова прокоментувала палкий поцілунок з Дашою Астаф'євою

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram @polyakovamusic

Українські зірки Оля Полякова та Даша Астаф'єва зіграли головні ролі у кінострічці "Свінгери 2". За сюжетом, дві подружні пари вирішили помінятись партнерами, щоб урізноманітнити інтимне життя. Так, в одній зі сцен артистки продемонстрували палкий поцілунок у губи.

Оля Полякова прокоментувала це в інтерв'ю "Світському життю".

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За її словами, поцілунок був дуже природнім і співачці це сподобалося.

Скільки вже я на цьому "1+1" перецілувалася, вже перерахувати одної руки не вистачить. Я почала навіть жартувати: пішла по руках, а Полякова пішла по губах. Це було так дуже природно. У неї такі м'які ніжні губи. Мені сподобалося. А що? У чому кайф бути актрисою? Це ж не ти у цих сценах знімаєшся, це актриса. Це героїня, це Ілона. Чув, Вадику (чоловік Олі, – 24 канал)?
– пожартувала Оля.

полякова астафєва
Даша Астаф'єва і Оля Полякова у фільмі "Свінгери 2"

Крім того, Полякова розповіла про свій відпочинок на Мальдівах та оголені фото, які вона згодом опублікувала у соціальних мережах. За її словами, фотографом виступила її 13-річна дочка. 

"У нас була вілла, за 8 днів відпочинку я жодного разу не побачила сторонніх людей на пляжі. Навіщо мені той купальник? Навіщо мені ті смужки? На Мальдівах жарко", – додала Оля.

 

Співачка зізналася, що не соромиться своїх фото без одягу, а також відповіла на питання, чи ходить голою при дітях.

"Так, ми ходимо трішки голі у будинку, тому що краса жіночого тіла не противна і не соромно", – наголосила зірка.

Дивіться відео: інтерв'ю з Поляковою

 

До слова, прем'єра кінострічки "Свінгери 2" запланована на 7 березня 2019 року. Головні ролі у фільмі зіграють Оля Полякова, В'ячеслав Довженко, Михайло Кукуюк, Даша Астаф’єва, Анна Саліванчук та Олексій Вертинський.

Теги: LifeStyle Новини України Кіно Дар'я Астаф'єва Оля Полякова
Джерело: Lifestyle
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