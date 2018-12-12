Після чуток про розлучення В'ячеслав Узелков публічно зізнався дружині у коханні: фотофакт

1999 Читать новость на русском
В'ячелав і Марина Узелкови
В'ячелав і Марина Узелкови / Instagram/ @uzelkoff_official

Схоже, зірковим тренерам реаліті-шоу "Зважені і щасливі" Марині та В'ячеславу Узелковим вдалось налагодити стосунки. Після розмов про розкол їхньої сім'ї чоловік зізнався дружині у коханні.

Чутки про розлучення Марини та В'ячеслава Узелкових після 19 років шлюбу не отримали підтвердження, але й не були заперечені. Ні пара, ні їхнє близьке оточення не коментують ситуацію, яка набула доволі масштабного розголосу.

Читайте також: Після 19 років шлюбу: Марина і В'ячеслав Узелкови розлучилися – ЗМІ

Про розпад зіркових тренерів стало відомо на початку зими, однак подейкують, що вони роз’їхались ще осінню і на зйомки проекту "Зважені і щасливі" вони приїжджали окремо. На їхній сторінках у соціальних мережах стало значно менше спільних фотографій із ніжними коментарями, як це було раніше.

Однак про налагодження стосунків зірок говорить красномовнивий допис в Instagram-профілі боксера. Під знімком дружини він написав, що гордиться нею і сильно кохає.

Узелкова розлучились
В'ячеслав Узелков зізнається дружині Марині в коханні / Скріншот

Теги: Спорт LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 20384
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
сьогодні 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 15571
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
11 грудня 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 3267
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
11199
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
1975
Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
7 грудня 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
Марта Вересюк 2732
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук