Після чуток про розлучення В'ячеслав Узелков публічно зізнався дружині у коханні: фотофакт

Схоже, зірковим тренерам реаліті-шоу "Зважені і щасливі" Марині та В'ячеславу Узелковим вдалось налагодити стосунки. Після розмов про розкол їхньої сім'ї чоловік зізнався дружині у коханні.

Чутки про розлучення Марини та В'ячеслава Узелкових після 19 років шлюбу не отримали підтвердження, але й не були заперечені. Ні пара, ні їхнє близьке оточення не коментують ситуацію, яка набула доволі масштабного розголосу.

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Про розпад зіркових тренерів стало відомо на початку зими, однак подейкують, що вони роз’їхались ще осінню і на зйомки проекту "Зважені і щасливі" вони приїжджали окремо. На їхній сторінках у соціальних мережах стало значно менше спільних фотографій із ніжними коментарями, як це було раніше.

Однак про налагодження стосунків зірок говорить красномовнивий допис в Instagram-профілі боксера. Під знімком дружини він написав, що гордиться нею і сильно кохає.



В'ячеслав Узелков зізнається дружині Марині в коханні / Скріншот