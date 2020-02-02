Після новин про весілля Памела Андерсон розійшлась із Джоном Пітерсом

Прихильники не встигають дивуватись від особистого життя американської моделі Памели Андерсон. Всього 2 тижні тому вона начебто таємно вийшла заміж за 74-річного кінопродюсера Джона Пітерса. А 2 лютого стало відомо про їхній розрив.

Відповідною інформацією Памела Андерсон поділилась із журналістами The Hollywood Reporter. Модель зізналась, що була вражена, наскільки багато людей привітали її з одруженням з Джоном Пітерсом. З чоловіком вона була знайома 35 років, тому, здавалося б, їхній союз буде міцним. Однак 2 лютого Памела заявила, що розійшлась із продюсером та насправді не йшла з ним до вівтаря.

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"Мене зворушило, як ви тепло поставилися до мого з Джоном союзу. Ми були дуже вдячні за вашу підтримку. Ми вирішили провести деякий час окремо, щоб проаналізувати те, що ми хочемо від життя і один від одного. Життя – це подорож, а любов – це процес. Пам'ятаючи про це, ми вирішили відкласти оформлення свідоцтва про шлюб і довіритися цьому процесу. Дякую, що поважаєте наше особисте життя", – зазначила Памела Андерсон.

Наразі зірка повернулась до свого помешкання у Канаді та відмовляється розкривати деталі розриву. А от продюсер Джон Пітерс поки не коментує особистого життя.



Памела Андерсон розійшлась і Джоном Пітерсом / The Hollywood Reporter

Про таємне весілля Памели Андерсон та Джона Пітерса заговорили 22 січня 2020 року. Їхній роман тривав усього місяць, як пара начебто вирішила узаконити свої стосунки. За даними журналістів, церемонія була закритою та пройшла у Малібу. Однак, як переконує сама Памела Андерсон, ця інформація була неправдивою, адже пара вирішила не поспішати з весіллям.

Цікаво, що новину про заміжжя спровокувала сама модель. До редакції видання The Hollywood Reporter вона надіслала чуттєві вірші, у яких зізналася про почуття до свого обранця.

Цей шлюб міг стати п’ятим для обох зірок. Першим чоловіком Андерсон був рокер Томмі Лі, з яким вона виховувала двох синів. Другим чоловіком актриси був відомий музикант Кід Рок, але шлюб протривав усього рік. Згодом Памела двічі виходила заміж за гравця в покер Ріка Саломона, однак їхні стосунки остаточно закінчилися в 2015 році.