Після скасування заручин: принцеса Монако назвала дату скандального весілля

Онука легендарної Грейс Келлі та князя Монако Реньє ІІІ офіційно виходить заміж. 32-річна принцеса Шарлотта Казірагі піде під вінець з розлученим Димитрієм Рассамом вже за кілька днів.

Попри скандали та непорозуміння, які Шарлотті Казірагі довелося пережити, вона таки стала на стежку, яка приведе її до щасливого подружнього життя. Як повідомляє The Daily Mail, внучка Грейс Келлі піде під вінець у суботу, 1 червня.

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Шанувальники неабияк чекали на королівське весілля, адже кілька місяців тому принцеса повідомила про скасування заручин, не назвавши причин. У суботу, 1 червня, принцеса Монако і знаменитий кінопродюсер нарешті обміняються клятвами вірності. Церемонія одруження відбудеться у княжому палаці Грімальді, де колись зареєстрували шлюб її легендарні бабуся та дідусь, Грейс Келлі та Реньє ІІІ.

Що відомо про стосунки Шарлотти Кірзагі та Димитрія Рассама? Про їхній роман заговорили у 2017 році. Навесні вони разом засвітилися у Парижі, де провели спільний вікенд. Очікувати на зізнання у коханні довго не довелося. Приблизно через рік Димитрій зробив Шарлотті пропозицію руки та серця, однак весілля перенесли через її вагітність. У жовтні 2018 року у них народився перший спільний син Бальтазар Рассам.



Варто відзначити, що Шарлотта Казірагі виховує також 5-річного сина від попередніх стосунків. Однак шлюб із Димитрієм Рассамом для принцеси Монако буде першим, тоді як він одружуватиметься вдруге. З 2010 до 2016 він перебував у офіційних відносинах з російською моделлю Машею Новоселовою.