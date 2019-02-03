Помер Децл: останні концерт та хвилини життя російського репера

Перед смертю у російського репера Децла (Кирила Толмацького) почали боліти кисті рук, а потім у музиканта стався напад. Йому намагалися допомогти близько півгодини.

Весь цей час біля гримерки Децла юрмилися люди, пише Telegram-канал Mash Врятувати репера не вдалося і Децл помер від зупинки серця. Проте це лише попередні дані.

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Помер виконавець після концерту в Іжевську. За даними Mash, репер виступав на приватній вечірці до дня народження місцевого автодилера Микити Пантюхіна. Сам Пантюхін стверджує, що на вечірці не було наркотиків, і ніякої особливої ​​їжі Децл не замовляв. Ніхто також не помічав жодної дивної поведінки виконавця.

Децл перед смертю курив і вживав алкоголь, пише видання ФАН з посиланням на джерела.

У мережі з'явилося відео з останнього виступу Децла. На кадрах видно, як репер розгойдує натовп під одну з найпопулярніших своїх пісень "Вечірка".

Дивіться відео останнього виступу Децла:

Що відомо про Децла? Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Хто? ти" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників.



У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.