Помер один з акторів культового серіалу "Гра престолів" Ендрю Данбар

Напередодні Різдва у віці 31 рік пішов з життя актор Ендрю Данбар, який зіграв у "Грі престолів" дублера актора Альфі Аллена, який виступив у ролі Теона Грейджоя. Трагічна смерть спіткала актора у будинку в ірландському місті Белфаст. Причин та обставин смерті не повідомляють.

Молодому актору Ендрю Данбару пророкували успішне майбутнє. Він лише розпочинав свою творчу кар'єру, зігравши другорядну роль у культовому серіалі "Гра престолів". Раптова смерть настала напередодні Різдва.

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Ендрю Данбар відомий роллю в британському телесеріалі ВВС "За службовим обов'язком", який вийшов на широкі екрани 2012 року і став найуспішнішим драматичним серіалом ВВС за десятиліття.

У культовому серіалі "Гра престолів" Данбар зіграв одного зі Старків і дублера Теона Грейджоя.

Найбільше його запам'ятають за його добру душу та як надихаючу особистість. Спасибі за все, що ти зробив для нас, Ендрю. Ми будемо дуже сумувати за тобою,

– висловив співчуття колега актор Ендрю Макклей.



Актор Ендрю Данбар / Фото з відкритих джерел