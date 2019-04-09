Помер Петро Бенюк – Народний артист України

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Помер Петро Бенюк – відомий український актор
Помер Петро Бенюк – відомий український актор / ademulov.io.ua

9 квітня помер відомий актор Петро Бенюк, який за роки своєї кар'єри отримав престижне звання Народного артиста України. На час смерті йому було 73 роки.

Інформацію про смерть відомого актора поширили представники Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, що у Львові. Наразі причин смерті Петра Бенюка не розголошують. 

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Сьогодні з життя пішов видатний актор театру та кіно народний артист України Петро Бенюк. Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не полишала свого кумира ніколи. Його талант був справжньою окрасою Національного театру імені Марії Заньковецької,
– повідомили представники театру. 

Помер Петро Бенюк: біографія актора

Народився Петро Бенюк 4 березня 1946 року у селищі Битків, що в Івано-Франківській області. Він був не єдиною дитиною у сім'ї: зростав відомий українець з рідним братом Богданом, який теж обрав акторську кар'єру та з'явився у десятках вітчизняних фільмів. 

Як і брат, освіту Петро Бенюк здобував у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Після завершення навчання актор влаштувався на роботу до Львівського національного академічного драмтеатру ім. Заньковецької. 

Та не тільки робота в театрі захоплювала Петра Бенюка. Актор з'явився у кінострічках "Голод-33", "Тарас Шевченко: Заповіт", "Злочин із багатьма невідомими", "Вперед, за скарбами гетьмана", "Кому вгору, кому вниз", "Заграва", серіалі "Роксолана. Улюблена дружина Халіфа" та ін. У 1996 році Петро Бенюк отримав звання Народний артист України. Окрім цього, він був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Втрати
Джерело: LifeStyle 24
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