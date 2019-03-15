Попри чутки про розлучення: розкішні Амаль і Джордж Клуні відвідали благодійний захід

Одне з найміцніших зіркових подружжів стало гостями благодійного гала-вечора, що пройшов у столиці Шотландії, Единбурзі, напередодні, 14 березня. Джордж та Амаль Клуні мали ефектний вигляд та видалися дуже щасливими.

На благодійному гала-вечорі People's Postcode Lottery Charity Gala було чимало зірок і знаменитостей, однак без уваги не могло залишитися подружжя Джорджа та Амаль Клуні. Попри нещодавні чутки про їхнє розлучення, пара вийшла в світ, міцно тримаючись за руки та з радістю усміхалися папараці.

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Для світського виходжу відомий адвокат з прав людини одягнула синій класичний комбінезон на одне плече від Stella McCartney. Для вишуканості образу вона одягнула туфлі-човники на високих підборах і доповнила образ клатчем з леопардовим принтом. Її чоловік, голлівудський актор, Джордж Клуні обрав класичний костюм в тонку смужку та білу сорочку.



Джордж та Амаль Клуні на благодійному вечорі / Getty Images