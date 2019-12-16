Посеред знімального процесу "Відьмака" Netflix вирішив замінити дизайнера костюмів: що трапилося

Вже цього тижня, 20 грудня, на стрімінговому сервісі Netflix вийде довгоочікуваний серіал "Відьмак" (The Witcher), на який чекали всі фанати однойменної гри, а також серії книг. Однак посеред знімального процесу в команді трапилася раптова заміна дизайнера костюмів.

Про те, що дизайнер костюмів, який працював над образами героїв "Відьмака", був усунутий з посади повідомляє видання Redenian Intelligence.

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У джерелі зазначається, що над вбраннями персонажів працював Тім Аслан, якого замінили посеред знімання на Люсінду Райт. Офіційна причина заміни дизайнера не повідомляється, однак нещодавно фанати книжкової саги Анджея Сапковського, за мотивами якої знімають серіал, була розкритикована. До прикладу, шанувальникам серії не сподобалося, як Тім Аслан зобразив броньований костюм солдата Нільфгарда.

Що змінить нова дизайнерка і чи буде до вподоби її робота майбутнім глядачам – дізнаємося згодом, а поки пропонуємо переглянути трейлер до серіалу "Відьмак".

Відьмак: трейлер українською дивитися онлайн