Потап зізнався, що планує організувати другий медовий місяць з Настею Каменських

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Зіркові молодята Потап і Настя Каменських продовжують вражати українців деталями свого роману. Після розкішного весілля в передмісті Києва та медового місяця в Туреччині артисти планують ще одну поїздку за кордон.

Як Потап розповів у програмі "Світське життя", він з Настею Каменських намагається виділити тиждень для ще однієї відпустки. Відпочинок буде своєрідним продовженням медового місяця. Та поки зіркова пара не обрала країни, куди б хотіла вирушити. 

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"Плануємо на тиждень відпочити десь за кордоном, але ми багато собі не дозволяємо, тому що треба бути в формі", – розповів Потап.

Відомо, що одразу після весілля Потап і Настя Каменських вирушили до Туреччини, де провели кілька романтичних днів. Однак щільний графік артистів змусив їх перервати медовий місяць та повернутись до України. Під час спілкування з Катериною Осадчою репер пояснив, чому саме обрав Туреччину для першого сімейного відпочинку з Настею Каменських. 

Дуже добре провели час і не пошкодували, що обрали саме цю країну, оскільки вона близько, летіти дві години, а часу було дуже мало, тому що щільний концертний графік, як у мене, так і в Насті. Ми доженемо нашу медову відпустку,
– додав Потап. 

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських 

Потап і Настя Каменських до останнього тримали інтригу щодо свого роману та весілля. Пара неодноразово провокувала чутки про романтичні стосунки спільними поїздками за кордон і вбранням. Однак підтверджувати будь-які припущення зірки відмовлялись, оберігаючи свої почуття від зайвої уваги ЗМІ та громадськості. 

У день весілля, 23 травня, Потап несподівано презентував кліп, у якому зізнався у коханні Насті Каменських, а співачка постала у весільній сукні. Відтак трек "Константа" і став оригінальним оголошенням пари про стосунки. 

Церемонія пройшла у ресторані Fabius, що розташований у передмісті Києва. До вівтаря Настя Каменських пішла у розкішній приталеній сукні від Novias, а Потап – у світлому класичному костюмі. На урочисте свято наречені запросили ледь не весь український шоу-бізнес, зокрема, Катю Осадчу і Юрія Горбунова, Дмитра Ступку з дружиною Поліною, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса, "Позитива" з дружиною, Камалію і мільярдера Мохаммада Захура, Вєрку Сердючку, Руслана Квінту з дружиною ді-джеєм Nana, Ірину Горову, Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову.

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Настя Каменських Потап
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