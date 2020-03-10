Представники від Росії Little Big порушили правила Євробачення-2020: гурт не презентував пісню

Міжнародний конкурс Євробачення-2020 може відбутися без представника від Росії. Гурт Little Big порушив правила, адже мав би презентувати пісню для відбору до 9 березня. Музиканти так і не опублікували трек, з яким представлять свою країну у Роттердамі.

Росія визначилася з представником на Євробачення-2020 блилько тижня тому. Гурт Little Big став єдиним учасником конкурсу, який не представив свою пісню. Зважаючи на те, що грандіозна музична подія відбудеться вже на початку травня цьогоріч, кінцевий термін для підтвердження участі – 9 березня.

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Згідно з інформацією на офіційній сторінці Євробачення-2020, колектив Little Big досі не оприлюднив свій конкурсний трек. Представники артистів оголосили, що пісня з'явиться у мережі 13 березня, а жодних штрафних санкцій на гурт накладати не будуть. Вони зібрали та відправили всі необхідні документи, як того вимагають правила Євробачення.

Самі виконавці не коментують, чим спричинена така затримка з публічним дебютом.

Що відомо про Little Big?Це рейв-гурт із Санкт-Петербурга. Гурт складається із музикантів Іллі Прусікіна, Соні Таюрської, Антона Лісова та Сергія Макарова. Музиканти, за словами представників Євробачення-2020, поєднують абсурд з панк-поп-рейв музикою. Шалену популярність артисти отримали завдяки пісні Skibidi, яка заполонила мережу. Трек миттєво став світовою сенсацією, набравши 23 мільйони переглядів на ютубі всього за тиждень. Наразі ролик переглянули 360 мільйонів разів, а танець, який придумали Little Big, повторили тисячі зірок.