Принц Джордж та принцеса Шарлотта здивували своїх батьків на Різдво: деталі

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Герцоги Кембриджські принц Вільям та Кейт Міддлтон
Герцоги Кембриджські принц Вільям та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджські все частіше діляться з громадськістю деталями щодо зростання їхніх дітей – 5-річного Джорджа, 3-річної Шарлотти та маленького Луї. Принц Вільям та Кейт Міддлтон розповіли, як їхня сім'я зустріла Різдво.

Як повідомляє People, принц Джордж та принцеса Шарлотта очікували на різдвяні свята, адже під їхньою ялинкою було чимало подарунків. Тому діти прокинулись у 5 годині ранку, щоб розпакувати всі коробки. Це неабияк здивувало герцогів Кембриджських, адже їх нащадки ще жодного разу настільки рано не прокидались. 

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Після різдвяної трапези принц Вільям та чарівна Кейт Міддлтон відвідали ранкове богослужіння в церкві Святої Магдалени, що в Норфолку. Саме там герцоги поспілкувались з британцями, які поцікавились, коли Шарлотта та Джордж розпаковували свої подарунки. 

Сьогодні о 5 годині ранку, – зізнався принц Вільям. 

Принц Джордж та принцеса Шарлотта
Принц Джордж та принцеса Шарлотта / Getty Images

А от Кейт Міддлтон з посмішкою відповіла, що це дуже було занадто швидке прокидання для них. За словами прихильниці королівської родини Джилл Лі, герцогиня люб'язно поспілкувалась з натовпом. 

"Дуже рано прокинулись, але мені приємно було бачити їх щасливі обличчя", – додала Кейт Міддлтон. 

Зазначимо, що всі члени королівської родини дотримуються різдвяної традиції. Вони розпаковують подарунки у сімейному колі в Сандрінгемському палаці. За традицією, всі отримують символічні сюрпризи від родичів. Ймовірно, саме до цього застілля Кейт Міддлтон скуповувала товари у звичайному дисконтному магазині Лондона.  

Теги: LifeStyle Новорічні свята Кейт Міддлтон Королівська сім'я Діти і неповнолітні
Джерело: Lifestyle
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