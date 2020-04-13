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Принц Гаррі відмовився від свого королівського прізвища

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Принц Гаррі відмовився від королівського прізвища / Instagram / @sussexroyal

Після складання королівських обов'язків подружжя Меган Маркл та принц Гаррі більше не зможуть використовувати свої титули герцогів Сассекських. Проте онук королеви Єлизавети ІІ вирішив відмовитися навіть від прізвища Маунтбеттен-Віндзор, яку Її Величність зберегла для нащадків.

Новий 2020 рік позначився для подружжя Меган та Гаррі суттєвими змінами. Вони наважилися відмовитися від тих здобутків, яких досягли у складі королівської родини, та розпочали самостійне життя. Проте, окрім нового помешкання, матеріального статусу та кар'єри, незалежність позначилася для пари відсутністю титулів герцогів Сассекських та приставки Королівська Високість. 

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Як повідомляє видання The Sun, принц Гаррі вирішив не використовувати навіть королівське прізвище Маунтбеттен-Віндзор та використовувати лише своє повне ім'я. Під час частих перельотів з Канади до Британії він замовляв авіаквитки у компанії Travalyst на ім'я принц Генрі Чарльз Альберт Девід герцог Сассекский


Принц Гаррі відмовився від свого королівського прізвища / Фото: The Sun 

Слід нагадати, що подружжя Меган і Гаррі були змушені змінити й назву своєї благодійної організації. Вони вирішили назвати її Archwell. "Ще до Sussex Royal з'явилася ідея "арчі" – це грецьке слово, що означає "джерело дій". Ми вхопилися за цю ідею для благодійної організації і вона стала натхненням для імені нашого сина", – пояснили Меган та Гаррі в пресі. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Принц Гаррі
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