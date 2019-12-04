Іменини Марії: щирі привітання у прозі та віршах

4 грудня християни відзначають свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Усі жінки, які носять ім'я Марія – святкують в цей день іменини, адже саме таке ім'я мала Матір Божа.

Прийміть у цей святковий день наші теплі вітання! Бажаємо вам усіх благ! Долучайтеся до привітань і потіште своїх друзів та рідних добрими словами.

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Привітання з Днем Ангела Марії у прозі

Люба Марія, вітаю тебе з Днем Ангела! Хочу побажати великого і світлого кохання, щирого і справжнього щастя, доброї і незмінною удачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння і міцного здоров'я.



Привітання з Днем Ангела Марії у прозі

Вітаю з Днем Ангела. Нехай твій Ангел просвітлює тебе, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

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Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Доля випадку завжди в руках Ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

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Прийми щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від тебе і дарує відкритість і красу твоїй душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вірі.

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З Днем Ангела тебе! Бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

Привітання з Днем Ангела Марії у віршах

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!



Привітання з Днем Ангела Марії у віршах

З Днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!