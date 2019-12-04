Іменини Марії: щирі привітання у прозі та віршах
4 грудня християни відзначають свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Усі жінки, які носять ім'я Марія – святкують в цей день іменини, адже саме таке ім'я мала Матір Божа.
Прийміть у цей святковий день наші теплі вітання! Бажаємо вам усіх благ! Долучайтеся до привітань і потіште своїх друзів та рідних добрими словами.
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Привітання з Днем Ангела Марії у прозі
Люба Марія, вітаю тебе з Днем Ангела! Хочу побажати великого і світлого кохання, щирого і справжнього щастя, доброї і незмінною удачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння і міцного здоров'я.
Привітання з Днем Ангела Марії у прозі
Вітаю з Днем Ангела. Нехай твій Ангел просвітлює тебе, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.
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Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Доля випадку завжди в руках Ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.
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Прийми щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від тебе і дарує відкритість і красу твоїй душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вірі.
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З Днем Ангела тебе! Бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!
Привітання з Днем Ангела Марії у віршах
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Привітання з Днем Ангела Марії у віршах
З Днем ангела Марію вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Марії помагає
Ангел-покровитель!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,
Нехай здійсняться твої заповітні мрії,
Всі бажання та надії, найкращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!