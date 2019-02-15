Привітання зі Стрітенням Господнім у прозі та віршах

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Привітання зі Стрітенням Господнім - вітання зі Стрітенням 15 лютого 2019
Привітання на Стрітення Господнього у прозі та віршах / www.kleo.ru

Стрітення Господнє – особиливе свято, яке ми відзначаємо на сороковий день після Різдва Христового. Стрітення належить до одного з 12 найбільших церковних свят. Цього дня у православних храмах після літургії, освячують свічки, які можна запалювати під час грози, або якщо в родині трапилася біда. Привітання зі Стрітенням для близьких та друзів – читайте далі.

За народними прикметами, на Стрітення, зима йде туди, де було літо, а літо туди – де була зима. При зустрічі стара зима і молоде літо сперечаються між собою – кому йти, а кому повертатися. Якщо до вечора стане потепліє –  літо виграло суперечку і зима незабаром відійде, а якщо стало холодніше – зима ще деякий час притримається. 

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Тож у таке цікаве та світле свято – давайте привітаємо наших рідних та друзів найкращими вітаннями.

Привітання зі Стрітенням у прозі

Стрітення Господнє – важливе православне свято, свято зустрічі Старого і Нового завітів. Я від усієї душі вітаю тебе з цим світлим днем і щиро бажаю, щоб милість Божа завжди простягалася над тобою і всіма близькими тобі людьми.

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З радістю вітаю тебе з святом Стрітення Господнього! Нехай день, в який старий світ прийняв свого Спасителя, і для тебе буде початком радісного, світлого і чистого життя! Нехай всі біди і нещастя залишаться в минулому, а замість них твій дім наповниться щастям і любов’ю!

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Нехай сьогодні у кожного в душі лунає радісний дзвін, сповіщаючи про те, що кожен з нас перебуває під захистом вищих сил. Я бажаю всім знайти сенс життя, бажаю бути завжди люблячими і вірити в те, що кожен з нас оберігається Богом.

Привітання зі Стрітенням у прозі
Привітання зі Стрітенням у прозі

У свято Стрітення Господнього від усієї душі бажаю, щоб Господь милував, щоб життя стало краще, щоб і вікна, і двері, і в душу, і в серці постукало щастя, щоб любов твоя сяяла яскравіше сонця, щоб твоя віра і надія були сильніші всякої стихії.

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В цей велике православне свято, я бажаю вам душевної легкості, гармонії, бажаю звільнити своє серце і думки від негативу, щоб ви відчули справжню радість і спокій.

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Нехай Господь в цей день вселить у наші душі побільше віри, своє благословення і надію в краще. Нехай молитва зцілить кожне серце від сліз, печалі і тривоги. Зі Стрітенням Господнім!

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Вітаємо усіх християн зі світлим святом Стрітення Господня, хай запанує віра у Ваших серцях, нехай зміцниться Ваш дух, нехай у Ваших родинах завжди буде любов, здоров’я і достаток.

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Вітаємо Вас з чистим, світлим християнським святом Стрітення Господнього, бажаємо Вам Божої допомоги у всіх справах, хай все ладнається і виконується легко, нехай ангел-хранитель стане Вашим надійним провідником, будьте здорові і успішні!

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Від усієї душі вітаю тебе з днем Стрітення Господнього! У цей день світ дізнався і прийняв свого майбутнього Спасителя! Я бажаю тобі, щоб цей день і тобі приніс тільки радісні вісті! Ніколи не піддавайся розпачу, адже навіть у найтемніші часи можна розгледіти надію на світле життя!

Привітання зі Стрітенням у віршах

Крихітку Ісуса в цей день
Господу у храмі присвятили,
Щасливий свято в світі для людей
Самі небеса благословили!

Привітання зі Стрітенням у віршах
Привітання зі Стрітенням у віршах

Зі Стрітення вітаємо
Вас сьогодні від душі,
Нехай деньки ваші, як колись,
Будуть дуже гарні!

Нехай сьогодні настрій
Вище даху занесе,
У вашому житті нехай настане
До кращого переворот!

***

Стрітення Господнє – 
Урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні
Душею так багаті!

***

Сьогодні Стрітення, ура!
Зиму проженемо з двору,
Нехай швидше вона йде,
Печалі за собою веде,
А ми весну будемо зустрічати,
І про тепло будемо мріяти,
Нехай скоріше розтане сніг,
Настане радість нехай для всіх!

blog_ava
15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
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Теги: Релігія LifeStyle Новини культури Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 канал
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