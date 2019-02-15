Привітання зі Стрітенням Господнім у прозі та віршах

Стрітення Господнє – особиливе свято, яке ми відзначаємо на сороковий день після Різдва Христового. Стрітення належить до одного з 12 найбільших церковних свят. Цього дня у православних храмах після літургії, освячують свічки, які можна запалювати під час грози, або якщо в родині трапилася біда. Привітання зі Стрітенням для близьких та друзів – читайте далі.

За народними прикметами, на Стрітення, зима йде туди, де було літо, а літо туди – де була зима. При зустрічі стара зима і молоде літо сперечаються між собою – кому йти, а кому повертатися. Якщо до вечора стане потепліє – літо виграло суперечку і зима незабаром відійде, а якщо стало холодніше – зима ще деякий час притримається.

Читайте також: Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах

Тож у таке цікаве та світле свято – давайте привітаємо наших рідних та друзів найкращими вітаннями.

Привітання зі Стрітенням у прозі

Стрітення Господнє – важливе православне свято, свято зустрічі Старого і Нового завітів. Я від усієї душі вітаю тебе з цим світлим днем і щиро бажаю, щоб милість Божа завжди простягалася над тобою і всіма близькими тобі людьми.

***

З радістю вітаю тебе з святом Стрітення Господнього! Нехай день, в який старий світ прийняв свого Спасителя, і для тебе буде початком радісного, світлого і чистого життя! Нехай всі біди і нещастя залишаться в минулому, а замість них твій дім наповниться щастям і любов’ю!

***

Нехай сьогодні у кожного в душі лунає радісний дзвін, сповіщаючи про те, що кожен з нас перебуває під захистом вищих сил. Я бажаю всім знайти сенс життя, бажаю бути завжди люблячими і вірити в те, що кожен з нас оберігається Богом.



Привітання зі Стрітенням у прозі

У свято Стрітення Господнього від усієї душі бажаю, щоб Господь милував, щоб життя стало краще, щоб і вікна, і двері, і в душу, і в серці постукало щастя, щоб любов твоя сяяла яскравіше сонця, щоб твоя віра і надія були сильніші всякої стихії.

***

В цей велике православне свято, я бажаю вам душевної легкості, гармонії, бажаю звільнити своє серце і думки від негативу, щоб ви відчули справжню радість і спокій.

***

Нехай Господь в цей день вселить у наші душі побільше віри, своє благословення і надію в краще. Нехай молитва зцілить кожне серце від сліз, печалі і тривоги. Зі Стрітенням Господнім!

***

Вітаємо усіх християн зі світлим святом Стрітення Господня, хай запанує віра у Ваших серцях, нехай зміцниться Ваш дух, нехай у Ваших родинах завжди буде любов, здоров’я і достаток.

***

Вітаємо Вас з чистим, світлим християнським святом Стрітення Господнього, бажаємо Вам Божої допомоги у всіх справах, хай все ладнається і виконується легко, нехай ангел-хранитель стане Вашим надійним провідником, будьте здорові і успішні!

***

Від усієї душі вітаю тебе з днем Стрітення Господнього! У цей день світ дізнався і прийняв свого майбутнього Спасителя! Я бажаю тобі, щоб цей день і тобі приніс тільки радісні вісті! Ніколи не піддавайся розпачу, адже навіть у найтемніші часи можна розгледіти надію на світле життя!

Привітання зі Стрітенням у віршах

Крихітку Ісуса в цей день

Господу у храмі присвятили,

Щасливий свято в світі для людей

Самі небеса благословили!



Привітання зі Стрітенням у віршах

Зі Стрітення вітаємо

Вас сьогодні від душі,

Нехай деньки ваші, як колись,

Будуть дуже гарні!

Нехай сьогодні настрій

Вище даху занесе,

У вашому житті нехай настане

До кращого переворот!

***

Стрітення Господнє –

Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні

Душею так багаті!



***

Сьогодні Стрітення, ура!

Зиму проженемо з двору,

Нехай швидше вона йде,

Печалі за собою веде,

А ми весну будемо зустрічати,

І про тепло будемо мріяти,

Нехай скоріше розтане сніг,

Настане радість нехай для всіх!