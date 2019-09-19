Пріянка Чопра орендувала стадіон для святкування дня народження Ніка Джонаса: яскраві фото

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Пріянка Чопра орендувала стадіон для святкування дня народження Ніка Джонаса: яскраві фото

37-річна Пріянка Чопра вирішила здивувати свого чоловіка у день його народження. Тому своє 27-річчя американський музикант святкував на футбольному стадіоні у тематичному вбранні і великій компанії близьких і рідних.

Днями учасник гурту Jonas Brothers Нік Джонас відсвяткував своє 27-річчя. Його дружина індійська модель та акторка Пріянка Чопра опублікувала зворушливе привітання на своїй сторінці в Instagram. Проте ні шанувальники, ні сам Нік, схоже, не здогадувалися про приголомшливу ідею святкування, над якою красуня дружина добре попрацювала.

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Пріянка Чопра влаштувала для свого коханого приголомшливий сюрприз, запросивши його друзів та близьких на футбольний стадіон в Чикаґо. Вона подбала про форми для гри та, сформувавши команди, запропонувала їм зіграти товариський матч.

Я настільки щасливий, що зміг відзначити своє 27-річчя в колі моєї родини, друзів і шанувальників в Чикаго і Сент-Полі. Моя прекрасна дружина вміє дивувати! Вона організувала зворушливий футбольний матч за участю всіх моїх близьких друзів і родичів на стадіоні Soldier Field в Чикаго (!!!). Після цього ми кілька годин грали в гольф, а потім була вечірка з піцою, текілою, тортом і сигарами,
– написав про свої враження Нік Джонас на сторінці в Twitter.

Також співак поділився знімками у повному складі команд, а також з вечірнього святкування. Що цікаво, для свого чоловіка Пріянка Чопра обрала форму з номером 10, написавши на футболці його ім’я, а для себе обрала номер 1, який супроводжувався надписом "The wife", що в перекладі на українську означає "дружина".

Нік Джонас святкує день народження
Нік Джонас святкує 27-річчя / Twitter / @nickjonas

Нік Джонас і Пріянка Чопра
Нік Джонас і Пріянка Чопра / Twitter / @nickjonas

Нік Джонас
Вечірка з нагоди святкування 27-річчя Ніка Джонаса / Twitter / @nickjonas

Нік Джонас і Пріянка Чопра
Пріянка Чопра і Нік Джонас / Twitter / @nickjonas

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Теги: LifeStyle Пріянка Чопра
Джерело: LifeStyle 24
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