Про що мріють українські зірки: Оля Цибульська показала кумедне новорічне відео

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Оля Цибульська записала смішне новорічне відео
Оля Цибульська записала смішне новорічне відео / Instagram / @cybulskaya

Популярна українська співачка Оля Цибульська розсмішила своїх прихильників. Смілива зірка записала кумедне відео, в якому просить для колег із шоу-бізнесу здійснення найзаповітніших їх мрій.

У ролику Оля Цибульська нишком хотіла пробратись до Діда Мороза. Однак його помічниці впізнали зірку, тому вона з оваціями забігла до кімнати, де сидів вітчизняний Санта-Клаус. У розмові з ним артистка випрошувала подарунки для українських знаменитостей. 

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"Бешкетниця Цибульська заробила імідж не надто хорошої "Дівчинки", відтак, аби не залишитися в 2019-му з різкою, чимдуж помчала переконувати Діда Мороза в протилежному", – йдеться в описі до ролика. 

Оля Цибульська попросила для Олі Полякової гарячого відпочинку на Мальдівах, щоб вона там забула не тільки про спідню білизну, але й про сольний концерт 26 жовтня 2019 року в Палаці Спорту. Наді Дорофеєвій – трудову книжку для її чоловіка Володимира Дантеса, щоб він почав працювати. 

Ірині Білик – путівку додому. В космос. Олі Фреймут – омріяного повернення в шоу "Оля" в якості гості. Я навіть дозволю їй бути першою. Володимиру Зеленському хочу нагадати, що в нас давно не було міністра культури жінки. А якщо на те пішло, або до того дійде, то зроби так, щоб після слова "політика" українці не сміялись,
– з гумором сказала Оля Цибульська. 

Не забула співачка пожартувати з Насті Каменських та підігріти чутки про її роман з Потапом. А от Лесі Нікітюк вона побажала кубку шоу "Танці з зірками", але після відзнаки телеведучій доведеться переховуватись за кордоном від Наталії Могилевської. 

Кого ще не обділила увагою Оля Цибульська: дивіться кумедне відео

 

Теги: Новорічні свята LifeStyle Музика Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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