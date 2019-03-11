Раян Рейнольдс показав архівне фото і шокував фанатів: несподівані подробиці

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Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс / www.gettyimages.com

Голлівудський актор Раян Рейнольдс розповів шанувальникам про те, що його фото у 3-річному віці надрукували в одній місцевій газеті. Але такий знімок шокував не лише його шанувальників, а й самого Раяна.

Нове фото чоловік акторки Блейк Лайвлі опублікував на своїй сторінці в Instagram. Так, ванкуверська газета надрукувала світлину трирічного Раяна, коли він купався в міському басейні разом з батьками.

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Рейнольдс виглядає милим малюком зі світлим волосся та щирою усмішкою. Однак підпис у газеті вражає: журналісти канадського видання написали під фото точну адресу, де він проживав: "Це Раян Рейнольдс, йому 3 роки, і він насолоджується водними процедурами в дитячому басейні Kits. Раян живе за адресою: вулиця Олівер Кресент, 2382".

Це стара вирізка з газети мого рідного міста. Я думаю, вони вчинили розсудливо, коли нарешті закрили розділ під назвою "Хочете знати, де живе ця дитина?"
– написав під фото актор.

Своєю публікацією Рейнольдс нагадав про небезпеку розголошення приватної інформації і цим присоромив канадську газету.

Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс / Instagram / @vancityreynolds

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Теги: Скандал LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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