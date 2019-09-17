Редакторка Vogue Анна Вінтур оцінила стиль епатажної Біллі Айліш

Одна з найуспішніших та найвідоміших редакторів глянцю Vogue Анна Вінтур вперше оцінила стиль неформальної Біллі Айліш, яка стала дуже популярною артисткою серед молоді ще 2018 році.

Глянець Vogue на своєму YouTube-каналі регулярно публікує короткі інтерв'ю з головною редакторкою видання Анною Вінтур. Випуски називаються "Запитай в Анни" (Go Ask Anna).

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Вінтур є дуже впливовою у світі моди, вона навіть стала прототипом головної героїні фільму "Диявол носить Прада". До Анни завжди прислуховуються усі дизайнери, редактори та моделі. Відтак шанувальникам завжди цікаво, як жінка оцінює стиль когось зі знаменитостей.

Так, Анна Вінтур прокоментували стиль співачки Біллі Айліш, у якої манера одягатися та подавати власну музику кардинально відрізняється від інших молодих виконавців. Дівчина часто приміряє яскравий і нестандартний одяг, однак в елегантних вбраннях її складно побачити.

Головна редакторка Vogue підтримала неординарний стиль співачки, адже це спосіб її самовираження. Вінтур згадала помаранчевий образ дівчини на одному зі світських заходів. На думку Анни, Айліш виглядала неймовірно.

Що мені подобається у стилі Біллі, так це те, що він існує лише для неї. Вона транслює світові єдину людину – себе,

– заявила Вінтур.

Крім того, Анна Вінтур підтримала те, що Біллі Айліш поширює ідеї бодипозитиву.