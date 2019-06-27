Режисер Олег Боднарчук пояснив, чому популярні артисти повинні підтримувати політиків

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Режисер Олег Боднарчук на програмі "Слава+"
Режисер Олег Боднарчук на програмі "Слава+" / Прес-служба

Знаменитий український режисер і продюсер Олег Боднарчук перед парламентськими виборами зізнався, чому популярні співаки повинні співпрацювати з політиками.

Олег Боднарчук став запрошеним гостем популярної програми "Слава+", де розповів про співпрацю з вітчизняними артистами та свою творчість. Окрім цього, відомий режисер заявив, що підтримує і розуміє зірок, які мають налагоджену роботу з політиками та виступають на їхніх заходах. 

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У наш час, слава богу, хтось дає їм гроші. Де їм ще заробляти зараз? Корпоративи закінчились. Те, що вони їздять Україною – це іміджева історія. Це абсолютно не ті гроші, які їм платили раніше всі ці "Партії регіонів" і т. д. на своїх корпоративах,
– заявив Олег Боднарчук. 

За даними режисера, популярні артисти в середньому влаштовують 2 тури на рік, тому отриманих грошей їм просто може не вистачати для запису нових пісень і розвитку своєї кар'єри. Саме тому Олег Боднарчук не засуджує рекламні проекти за участю артистів та їхні виступи на заходах політиків. 

"Підрахуй, скільки квиткова каса може принести грошей, потім затрати і ти зрозумієш, що це взагалі не гонорар в 20 – 30 тисяч євро, які платили раніше", – пояснив ведучому Славі Дьоміну Олег Боднарчук.

Більше цікавих фактів з життя режисера Олега Боднарчука дивіться у новому випуску "Слава+": відео 

 

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Теги: Новини України LifeStyle
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