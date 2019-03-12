Рідкісний вихід: Анджеліна Джолі з дітьми прийшла на кінопрем'єру

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі дедалі більше часу проводить зі своїми 6 дітьми. Знаменита американка не уникає спільних публічних виходів з нащадками, під час яких демонструє сімейну ідилію.

Так, днями у Лос-Анджелесі відгриміла прем'єра фільму "Дамбо" (Dumbo), на яку прийшло чимало голлівудських зірок. Серед запрошених гостей показу була й Анджеліна Джолі, яка відвідала світську подію у супроводі 4 молодших дітей.

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На червоній доріжці акторка з'явилась у розкішній білій сукні з оголеною спиною, завдяки якій учасники заходу могли розгледіти стильні татуювання зірки. Анджеліна Джолі доповнила свій образ лаконічними прикрасами та щасливою усмішкою.

Зіркова матуся не відходила від своїх нащадків: 14-річної Захари, 12-річної Шайло, 10-річних Вів'єн і Нокс. І хоч Анджеліна Джолі прийшла на прем'єру фільму з трьома доньками, однак тільки Захара погодилась приміряти чорну сукню. Всі інші діти постали перед камерами в штанних костюмах.

А от старші всиновлені діти акторки відмовились йти на кінопрем'єру "Дамбо". Мабуть, для 17-річного Меддокса і 15-річного Пакса сюжет фільму був занадто дитячим.

Що відомо про фільм Дамбо?

Захоплива кінострічка розповідає історію про циркове слоненя Дамбо. Твариною опікується колишня зірка цирку Холт Ферріер і його діти Міллі та Джо. Слоненя народилось із великими вухами, що часто викликало посмішку в людей. Проте такий недолік Дамбо зумів перетворити на свою перевагу: завдяки вухам він навчився літати і став улюбленцем публіки.

Головні ролі у фільмі "Дамбо" зіграли відомі актори, серед яких – Колін Фаррелл, Єва Грін, Денні ДеВіто, Майкл Кітон, Алан Аркін, Джозеф Гатт, Сенді Мартін. Втілити непересічну історію взявся режисер Тім Бертон, який нещодавно екранізував "Алісу в Дивокраї". Прем'єра фільму в світі відбулась 11 березня, а от українські кіномани побачать фільм з 28 березня.

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