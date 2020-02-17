Ріта Ора показала, як їй робили татуювання: фото
Відома британська співачка Ріта Ора активно публікує фото та відео у своєму блозі. Днями знаменитість поділилася світлинами, на яких продемонструвала, як їй робили татуювання.
Зірка любить вражати прихильників різноманітним контентом. Вона публікує не тільки кадри з концертів, зйомок та відпочинку, а й нестандартні та неочікувані матеріали. На своїй сторінці в інстаграмі Ріта поширила серію знімків з тату-салону.
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Окрім того, що виконавиця показала процес створення татуювання, вона ще й продемонструвала його кінцевий результат. Тепер на руці в Ори є молодий місяць та хрестик.
Дякую за татуювання в цю чудову неділю,
– прокоментувала публікацію артистка.
Ріта Ора в тату-салоні / Instagram / @ritaora
Молодий місяць: нове татуювання Ріти Ори / Instagram / @ritaora
Татуювання Ріти Ори у вигляді хрестика / Instagram / @ritaora
Співачці Ріті Орі роблять татуювання / Instagram / @ritaora
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