Різдво Христове: що не можна робити в цей день

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Різдво Христове 2019 в Україні - що не можна робити 7 січня 2019
Що не можна робити на Різдво / unsplash.com

Різдво – одне з найочікуваніших зимових свят. За біблійною легендою, саме цього дня у Вифлиємі на світ з'явився Христос. Як і у будь-якого іншого релігійного свята, у Різдва існує свій власний список заборон, яких необхідно дотримуватися, якщо ви хочете провести свято правильно.

Ми зібрали найважливіші заборони, які не можна робити у православне Різдво – деталі читайте у нашому матеріалі.

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Що не можна робити на Різдво Христове:

1. На Різдво треба спробувати кожну страву, яка є на столі. Жодна страва не повинна залишитися непочатою.

2. Не одягайте цього дня старий одяг, ваш вигляд має бути світлим та чистим, як це свято.

3. На Різдво не можна займатися фізичною працею, а також шити чи в'язати. 

4. Цього дня не можна ображати тварин та залишати їх без їжі та уваги. 

5. На Різдво категорично забороняється лаятися та сваритися одне з одним.

6. Не рекомендується 7 січня проводити будь-які ворожіння. 

7. Не можна відмовляти нужденним у милостині.

що не можна робити на різдво
Що не можна робити на Різдво 

Повір'я та прикмети на Різдво Христове:

– Якщо у Різдво зробити 7 добрих справ, то можна просити у янголів усе, що захочеш, і бажання неодмінно здійсниться.

– Якщо різдвяного ранку до оселі першим увійде чоловік, то весь наступний рік у домі пануватимуть щастя, спокій та злагода. Якщо ж першою завітає жінка – чекайте пліток та невдач.

– Християни вірять, що, якщо дуже щиро помолитися у різдвяну ніч, то всі прохання неодмінно здійсняться.

– Гарна прикмета на Різдво – увесь день ходити в гості та зустрічати гостей на своєму порозі.

– Якщо дерева на Різдво вкриває сріблястий іній — чекайте гарного врожаю хліба.

– Якщо Різдво тепле, весна буде холодною.

– Якщо сніг іде 7 січня – рік буде хорошим.

Теги: LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 канал
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