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Різдвяний привіт: спокусливі пляжні фото Ізабель Гулар з коханим

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Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Бразильська супермодель, підтримуючи тенденцію багатьох зіркових колег, відправилася святкувати Різдво на сонячні курорти. Разом зі своїм нареченим Кевіном Траппом вона позувала на узбережжі Карибського моря. Закохані продемонстрували свої підтягнуті тіла в одній з поз йоги.

Одна з колишніх "ангелів" Victoria’s Secret, яка активно розвиває особистий профіль в інстаграмі, опублікувала в мережі звабливе фото. Світлина зроблена на острові Сен-Бартельмі під час різдвяного відпочинку. 

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35-річна модель постала разом зі своїх коханим футболістом Кевіном Траппом. Обоє були одягнені відповідно до пляжного сезону. На Ізабель Гулар було яскраве червоне бікіні, а її наречений одягнув широкі білі купальні шорти. Проте головним елементом їхнього різдвяного стилю стали шапки Санти, які екстравагантно виглядали на тлі моря та скелястого узбережжя.

Аби додати фото більшої пікантності, пара виконала одну з поз йоги. Так, Кевін Трапп ліг на піщаному березі, тримаючи на самих ногах свою кохану.

З любов'ю з сонячного Сен-Бартельмі бажаємо всім вам щасливого Різдва,
– зазначила красуня в дописі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Модель полюбляє хизуватися своїм струмким тілом та чудовою фізичною підготовкою. У соціальних мережах на її сторінках часто можна побачити кадри з тренувань чи зі спокусливих фотозйомок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Victoria's Secret
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