10 самых красивых мест Европы по версии CNN

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Путешествуйте вместе с LifeStyle 24!
Путешествуйте вместе с LifeStyle 24! / Фото Colin Moldenhauer з Unsplash

Известное американское издание CNN опубликовало список из 20 самых красивых мест в Европе, а вашему вниманию мы предлагаем десяткуиз живописной подборки журналистов.

В издании CNN сообщают, что Европа является уникальной территорией на Земле, ведь удачно сочетает исторические города и средиземноморские пляжи, высокие горы и невероятные отдаленные уголки мира, которые известны только местному населению.

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Если вы еще не спланировали свой отпуск, а до указанных мест – рукой подать, то скорее берите билеты на транспорт и отправляйтесь в путешествие, которое, по версии CNN, точно вам запомнится. И хотя Украины в рейтинге 20 самых красивых мест Европы нет, такие страны-соседи как Польша, Румыния и Венгрия точно вам придутся по душе.

10 самых красивых мест в Европе

1. Озеро Инари, Финляндия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fit in Watches (@fit_in_watches)

2. Остров Лофотен, Норвегия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nature Walks (@loveoutdooring)

 

3. Остров Анст, Шотландия, Великобритания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan (@nature__blast)

 

4. Регион Загори, Греция.

 

5. Територия Йоркширский Дейлс, Англия, Великобритания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Peter (@petervar53)

 

6. Западные Румынские горы, Румыния.

 

7. Долина Луари, Франция.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lexie Bucholtz (@lexiejb)

 

8. Горы Пикос, Испания.

 

9. Национальный парк Хортобадь, Венгрия.

 

10. Национальный парк Беловежа, Польща.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Matty J (@mmcc58)

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Европа Путешествия
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