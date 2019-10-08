10 самых красивых мест Европы по версии CNN

Известное американское издание CNN опубликовало список из 20 самых красивых мест в Европе, а вашему вниманию мы предлагаем десяткуиз живописной подборки журналистов.

В издании CNN сообщают, что Европа является уникальной территорией на Земле, ведь удачно сочетает исторические города и средиземноморские пляжи, высокие горы и невероятные отдаленные уголки мира, которые известны только местному населению.

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Если вы еще не спланировали свой отпуск, а до указанных мест – рукой подать, то скорее берите билеты на транспорт и отправляйтесь в путешествие, которое, по версии CNN, точно вам запомнится. И хотя Украины в рейтинге 20 самых красивых мест Европы нет, такие страны-соседи как Польша, Румыния и Венгрия точно вам придутся по душе.

10 самых красивых мест в Европе

1. Озеро Инари, Финляндия.

2. Остров Лофотен, Норвегия.

3. Остров Анст, Шотландия, Великобритания.

4. Регион Загори, Греция.

5. Територия Йоркширский Дейлс, Англия, Великобритания.

6. Западные Румынские горы, Румыния.

7. Долина Луари, Франция.

8. Горы Пикос, Испания.

9. Национальный парк Хортобадь, Венгрия.

10. Национальный парк Беловежа, Польща.