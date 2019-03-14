14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 марта 2019 года чествуют Преподобной Евдокии. Это имя ассоциируется с покровительством земной природы и означает пробуждение жизненной силы земли. Евдокия отмечалась строгим соблюдением обетов, за что Господь наделил ее даром чудотворения.

Именины сегодня празднуют: Анна (Анна), Антоний (Антон), Антонина, Василий, Вениамин, Дарья (Дарина), Доминика, Евдокия, Иван, Николай, Надежда, Нестор, Александр, Александра, Ольга, Петр.

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Народные приметы на 14 марта

– Какая Евдокия, таково и лето.

– Если на Евдокии ветер с теплого края, то будет хорошее лето, и наоборот.

– Евдокия с дождем – лето будет теплое и мокрое.

– Какой ветер на Евдокии, такой будет и на Покрову.

– Евдокия красна – вся весна красная, на огурцы урожай.

– На Евдокию снег – на урожай.

– Если в этот день метель – к поздней весне.

Что можно делать 14 марта

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

2. Сегодня успешный день для излечения алкоголизма.

Что нельзя делать 14 марта

1. Чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.

2. В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не осуществятся.