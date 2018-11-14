14 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что нельзя и можно делать 14 ноября
Что нельзя и можно делать 14 ноября / unsplash.com

14 ноября 2018 года – день святых чудотворцев Кузьмы и Демьяна. По преданию, братья-близнецы Кузьма и Демьян родом из Малой Азии. Они были образованными и талантливыми врачами, покровителями аптекарей, фармацевтов, хирургов, зубных врачей, физиков и парикмахеров. У них был необычайный дар – исцеляли душевные и телесные раны с помощью молитв.

Особое уважение братья имели из-за того, что не брали денег за свою работу. Они лечили всех нуждающихся, особенно – бедных. Излечивая больных, братья обращали их в христианскую веру. 14 ноября завершаются любые полевые работы, начинаются морозы, люди готовятся к зиме.

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По народным поверьям, 14 ноября – называют девичьим или куриным праздником. В этот день проходили молодежные вечеринки. Девушки приносили на гулянье кур. Из куриного мяса готовили различные блюда, а вечером подавали на стол, парни в шутку определяли – "чья курятина вкуснее". Издавна предки верили, что святые занимаются домашней птицей, поэтому куры были символом счастья и плодородия.

Кузьма и Демьян когда-то были кузнецами и однажды, увидев змею – убили ее, а потом сожгли и развеяли по ветру. По легенде, с того пепла и развелись змеи, поэтому кузнецы теперь охраняют от них людей.

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Именины 14 ноября празднуют: Давид, Демьян, Денис, Иван, Федор, Яков.

Народные приметы на 14 ноября

– Если мороз слабый, то зима наступит нескоро.

– Теплый день – зима не наступит в начале декабря и будет теплой.

– На реках образовался лед – мороз будет держаться до весны.

– Если молодой человек в семье съест куриное сердце – будет весь год здоровым.

– Мявкает кошка – к невезению.

Что можно делать 14 ноября

1. Девушкам и женщинам с этого дня разрешается вязать теплые вещи.

2. Чтобы водилась курятина – ешьте в этот день блюда из птицы.

Что нельзя делать 14 ноября

1. Подавая милостыню – не смотрите нищему в глаза – к беде.

2. Не выливайте на улицу воду, которая осталась после купания немовлятка, потому, вероятно, он будет страдать от бессонницы.

Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
Источник: 24 канал
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