16 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 февраля 2019 года чествуют святого Симеона и святую пророчицу Анну. С этого дня природа начинает готовиться к весне.
Именины сегодня празднуют: Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман.
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Народные приметы на 16 февраля
– Много снега в этот день – лето будет дождливым.
– Воробьи громко чирикают – весна наступит очень скоро.
– Чем быстрее в этот день приступить к делам, тем быстрее придет весна.
Святым молятся за здоровье младенца
Что можно делать 16 февраля
1. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.
Что нельзя делать 16 февраля
1. В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.
Источник: 24 канал
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