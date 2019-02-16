16 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 февраля 2019 года чествуют святого Симеона и святую пророчицу Анну. С этого дня природа начинает готовиться к весне.

Именины сегодня празднуют: Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман.

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Народные приметы на 16 февраля

– Много снега в этот день – лето будет дождливым.

– Воробьи громко чирикают – весна наступит очень скоро.

– Чем быстрее в этот день приступить к делам, тем быстрее придет весна.



Святым молятся за здоровье младенца

Что можно делать 16 февраля

1. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Что нельзя делать 16 февраля

1. В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.