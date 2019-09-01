1 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 сентября начинается первый день осени. В этот день школьники традиционно отмечают День знаний. В народном календаре 1 сентября почитается память святого Андрея Стратилата.
Именины сегодня празднуют: Андрей, Тимофей.
Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
Народные приметы на 1 сентября
- Если человек родился 1 сентября, то, по приметам, он будет очень мудрым. В качестве оберега ему рекомендуют носить талисманы с агатом и гранатом.
Что можно делать 1 сентября
1. Астрологи советуют в этот день загадать самое сокровенное желание.
Что нельзя делать 1 сентября
1. За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.
2. Не спорьте людьми старше вас.
Источник: LifeStyle 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии