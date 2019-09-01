1 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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1 сентября 2019 – какой праздник в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 1 сентября / ua.news

1 сентября начинается первый день осени. В этот день школьники традиционно отмечают День знаний. В народном календаре 1 сентября почитается память святого Андрея Стратилата.

Именины сегодня празднуют: Андрей, Тимофей.

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Народные приметы на 1 сентября

- Если человек родился 1 сентября, то, по приметам, он будет очень мудрым. В качестве оберега ему рекомендуют носить талисманы с агатом и гранатом.

Что можно делать 1 сентября

1. Астрологи советуют в этот день загадать самое сокровенное желание.

Что нельзя делать 1 сентября

1. За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.

2. Не спорьте людьми старше вас.

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Главные новости 1 сентября: Зеленский в Польше, День знаний и победа Ломаченко
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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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