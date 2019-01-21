21 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 января 2019 года отмечают день памяти святого Емельяна, который был одним из первых христианских исповедников и епископов. Также в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который употреблял лишь зелье, которым исцелял больных.

Именины сегодня празднуют: Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Юлиан.

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Народные приметы на 21 января:

– По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.

– По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

– Окна в доме запотели – к оттепели.

– Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.

Что можно делать 21 января

1. В этот день чествовали крестников и крестных. Кумовья должны ходить друг к другу в гости, дарить подарки и устраивать шумные застолья.

2. Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-то вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.

3. В этот день нужно выносить из дома мусор и битую посуду. Это принесет счастье.

Что нельзя делать 21 января

1. В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.

2. В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

3. Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.