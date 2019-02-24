24 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 Читати новину українською
24 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 24 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 24 февраля / www.1zoom.ru

24 февраля 2019 года почитается память христианского святого Власия Севастийского (Велеса). Святой был благочестивым, лечил людей и совершал чудеса.

После Велеса сильные зимние холода отступают. В народе говорят, что после этого дня продолжаются еще 7 морозов: за 3 суток до Велеса, 1 сутки на Велеса и 3 – после. Люди говорили: "Власий пришел, рога с зимы сбил".

Читайте также: Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев

Велесовские морозы – самые сильные, однако они пройдут и зима скоро завершится. Обычно, в последние зимние дни наблюдалась сильная метель.

Когда-то крестьяне почитали святого Велеса, как покровителя рогатого скота. Мученика в народе прозвали "коровьим богом", а день – "коровьим праздником". Для благополучия скота, иконы с изображением Велеса устанавливали в хлевах и коровниках.

Велес (Власій) покровитель худоби
Велес (Власий) покровитель скота

Именины сегодня празднуют: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар.

Народные приметы на 24 февраля

– Если в этот день много снега, то вскоре наступит весна и в мае будет много зелени.

– Наступила оттепель в этот день – морозов больше не будет.

– Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.

– Гром – к сильным ветрам.

Что можно делать 24 февраля

1. В этот день следует молиться Власию о здоровье домашних животных и приплоде.

Что нельзя делать 24 февраля

1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

2. Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.

blog_ava
Столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии: пострадали более 300 человек
сегодня
267
Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
23 февраля 15:37 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 3171
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
23 февраля 13:40 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
8900
Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
22 февраля 20:00 Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
Євгенія Мазур 251
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
22 февраля 16:22 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
301
От тигровой акулы до ската-убийцы: 5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина
22 февраля 13:16 От тигровой акулы до ската-убийцы: 5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина
Юлія Девда 509
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук