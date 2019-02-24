24 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 февраля 2019 года почитается память христианского святого Власия Севастийского (Велеса). Святой был благочестивым, лечил людей и совершал чудеса.
После Велеса сильные зимние холода отступают. В народе говорят, что после этого дня продолжаются еще 7 морозов: за 3 суток до Велеса, 1 сутки на Велеса и 3 – после. Люди говорили: "Власий пришел, рога с зимы сбил".
Читайте также: Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
Велесовские морозы – самые сильные, однако они пройдут и зима скоро завершится. Обычно, в последние зимние дни наблюдалась сильная метель.
Когда-то крестьяне почитали святого Велеса, как покровителя рогатого скота. Мученика в народе прозвали "коровьим богом", а день – "коровьим праздником". Для благополучия скота, иконы с изображением Велеса устанавливали в хлевах и коровниках.
Велес (Власий) покровитель скота
Именины сегодня празднуют: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар.
Народные приметы на 24 февраля
– Если в этот день много снега, то вскоре наступит весна и в мае будет много зелени.
– Наступила оттепель в этот день – морозов больше не будет.
– Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.
– Гром – к сильным ветрам.
Что можно делать 24 февраля
1. В этот день следует молиться Власию о здоровье домашних животных и приплоде.
Что нельзя делать 24 февраля
1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
2. Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.