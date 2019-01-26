26 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 января 2019 года отмечают день Яремы. Также 26 января ежегодно во всем мире отмечают Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.
Именины сегодня празднуют: Максим, Петр, Яков.
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Народные приметы на 26 января
– Лес шумит – ждите тепла.
– Собака спит возле своей будки – ждите оттепели. Если дремлет – холода продержатся еще долго.
– Идет дождь – в следующем году будет богатый урожай.
– Днем порывистый ветер, а вечером затишье – к потеплению.
– Днем снегопад – вечером ожидайте мороз.
– Деревья инеем покрылись – к хорошему урожаю.
– Людям, имена которых начинаются на букву "І" – в этот день улыбнется удача.
Что можно делать 26 января
1. Перед тем, как вечером укладывать ребенка спать, надо посадить к нему в кроватку кошку. Говорят, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.
Что нельзя делать 26 января
1. Не выходите в этот день из дома без особой надобности.
2. Не рекомендуется в этот день трудно работать.