26 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 января 2019 года отмечают день Яремы. Также 26 января ежегодно во всем мире отмечают Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.

Именины сегодня празднуют: Максим, Петр, Яков.

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Народные приметы на 26 января

– Лес шумит – ждите тепла.

– Собака спит возле своей будки – ждите оттепели. Если дремлет – холода продержатся еще долго.

– Идет дождь – в следующем году будет богатый урожай.

– Днем порывистый ветер, а вечером затишье – к потеплению.

– Днем снегопад – вечером ожидайте мороз.

– Деревья инеем покрылись – к хорошему урожаю.

– Людям, имена которых начинаются на букву "І" – в этот день улыбнется удача.

Что можно делать 26 января

1. Перед тем, как вечером укладывать ребенка спать, надо посадить к нему в кроватку кошку. Говорят, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.

Что нельзя делать 26 января

1. Не выходите в этот день из дома без особой надобности.

2. Не рекомендуется в этот день трудно работать.