Что можно и нельзя делать 27 июня / Фото из открытых источников

27 июня в народном календаре отмечается день Елисея. Он был известен как ученик и слуга пророка Ильи, который присутствовал во время его вознесения на небо. Елисей совершил большое количество чудес, в частности, смог воскресить мертвых.