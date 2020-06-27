27 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 июня в народном календаре отмечается день Елисея. Он был известен как ученик и слуга пророка Ильи, который присутствовал во время его вознесения на небо. Елисей совершил большое количество чудес, в частности, смог воскресить мертвых.
Именины сегодня празднуют: Александр, Георгий, Иосиф.
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Народные приметы на 27 июня
– Сухая и ясная погода – можно сеять гречку.
– Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
– Много мошек и комаров – ждите хорошего урожая грибов и ягод.
– Дождь на Елисея – примета того, что 7 недель будут дожди.
Что можно делать 27 июня
- Если вас что-то сильно беспокоит – помолитесь Елисею. Он поможет вам избавиться от всех проблем и тревог.
Что нельзя делать 27 июня
- Сегодня повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем и не нарушайте правил.