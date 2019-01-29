29 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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29 января 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать 29 января 2019
Что можно и нельзя делать 29 января / 24 канал

29 января 2019 года чествуют апостола Петра. Он был одним из самых близких к Иисусу апостолов. Также в этот день отмечали День памяти героев Крут. Бой длился всего 5 часов. В плен было захвачено и расстреляно 28 юношей. Ценой своей жизни юные герои остановили наступление врага.

Именины сегодня празднуют: Максим, Неонила, Петр.

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Народные приметы на 29 января

– Если накануне Петра – ночь лунная и на небе видно звезды, то лето будет урожайным, а год – счастливый.

– Ночь пасмурная – год также будет пасмурным.

– Сильный мороз в этот день – летом будет жара.

Что можно делать 29 января

1. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

2. В этот день желательно пойти к парикмахеру. Стрижка подарит заметную эмоциональную подзарядку и красоту для волос.

Что нельзя делать 29 января

1. Не выносите из дома мусор, ведь вынесете счастье.

2. В этот день стирка считается большим грехом.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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