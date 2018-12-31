31 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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31 декабря 2018 – праздник Новый год 2019 в Украине, что нельзя делать 31 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 31 декабря / 24 канал

31 декабря 2018 года чтят память святителя Модеста, служившего архиепископом на территории Иерусалима в VII веке. Также сегодня последний день 2018 года и все человечество готовится к появлению Нового года, который символизирует начало новой жизни. 2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи и чтобы задобрить хозяйку года, Новый 2019 год надо провести шумно и весело.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Елизавета, Зоя, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Семен, София, Федор.

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Народные приметы на 31 декабря:

– Какой будет погода 31 декабря, таким будет и июль.

– Снег не скрипит под ногами – ждите оттепели.

Что можно делать 31 декабря

1. В этот день хозяйкам нужно готовиться к приходу Нового года и готовить вкусные и праздничные блюда.

2. В последний день года можно гадать на погоду. В древности, наши предки брали 12 коробочек и насыпали туда соль. Утром 1 января смотрели в каждую коробку и в какой коробочке размокла соль – тот месяц и будет дождливым.

3. Отдайте все долги, которые у вас накопились в течение года и не входите в Новый год с "хвостами".

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31 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 31 декабря

1. Нельзя перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь.

2. Не встречайте Новый год в одиночестве.

3. Нельзя мыть голову в новогоднюю ночь, ведь смоете со своей головы все планы на будущий год.

4. Не надевайте в новогоднюю ночь черную одежду.

5. Никому не рассказывайте о желании, которое вы загадали в новогоднюю ночь.

6. Нельзя плакать на грустить в ночь с 31 декабря на 1 января.

Теги: Новости культуры LifeStyle
Источник: 24 канал
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