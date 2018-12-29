54 тысячи гривен за пиццу: как украинские звезды работали курьерами

На один день известный режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и солист группы "ДахаБраха" Марко Галаневич освоили новую для себя роль ради того, чтобы помочь нашей армии.

Режиссер ленты "Киборги" Ахтем Сейтаблаев освоил новую роль – курьера по доставке пиццы Veterano. И совсем не для ленты или для сцены, а чтобы заработать деньги для нашей армии.

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"Это очень волнительно, очень ответственно, чтобы потом не обиделись люди, что я как-то не так привез к ним пиццу", – поделился ощущениями режиссер Ахтем Сейтаблаев.

Актер должен был доставить пиццу по двум адресам, за первую доставку перечислили 9 тысяч гривен фонду "Вернись живым" для покупки квадрокоптера нашим защитникам. Несмотря на насыщенный график, Ахтем всегда находит время, чтобы помочь нашим защитникам.

То, что мы можем снимать в кино, играть музыку, петь, жить, рисовать, целовать своих детей – это благодаря тем, кто на фронте, поэтому это самая маленькая работа, которую я могу сделать,

– подчеркнул Ахтем Сейтаблаев.

По указанному адресу Ахтем нашел офис интернет-провайдера. Кроме пиццы и селфи со звездой, режиссер пригласил благотворителя сняться в одной из его лент.



Селфи со свездой

Роман, который ждал пиццу, рассказал об акции, о которой узнал из Facebook и сразу предложил свою ставку, чтобы поддержать армию. Делает это не впервые.

Все началось с того, что мы на аэродром в Краматорск летом 2014 года в пресс-центре штаба АТО провели интернет,

– рассказал директор компании Роман Шутак.

Кроме Ахтема, пиццу развозили лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и солист группы "ДахаБраха" Марко Галаневич. До этого два дня длился аукцион – все желающие предлагали сумму, которую готовы выложить за приезд звездного курьера. Всего за доставку выторговали 54 тысячи гривен.

Это как раз и есть стоимость беспилотника. Нам еще очень много людей, узнав об акции просто сбрасывали деньги. За два аукциона мы собрали около полумиллиона гривен. Мы купим коптер, как и обещали, для 58 бригады и купим несколько тепловизоров и коптеров для других подразделений,

– прокомментировал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Также Ахтем поздравил наших защитников с грядущими праздниками.

"Ребята, я искренне благодарю вас и низко кланяюсь за то, что вы делаете. Мирного неба над головой. обязательно возвращайтесь здоровыми и живыми, а мы ждем вас. С Новым годом", – сказал Ахтем Сейтаблаев.

Смотрите видео, как Ахтем Сейтаблаев разносил пиццу: