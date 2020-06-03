В связи с карантином многие стали работать удаленно. Это помогло понять, что можно путешествовать и работать одновременно. К вашему вниманию шесть райских уголков, где можно жить за маленькие деньги.

Идеальные места для жизни там, где их совсем не ищут. О подборке интересных и заряженных на наслаждение местах рассказывает "Всвіті".

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Острова Кука – Аваруа

Местные тропические пляжи не уступают мальдивским или сейшельским. Но жилье здесь можно снимать за 130 долларов в месяц. Иностранцы не могут приобрести жилье, зато могут взять его в аренду на 60 лет.

Чтобы стать гражданином Аваруа придется прожить здесь несколько лет и получить разрешение от властей.

Эти острова – часть Новой Зеландии, но от нее они находятся за 2 008 километров.



Остров Кука / Фото: glavcom.ua

Хо Кок-Бич во Вьетнаме

11 тысяч гектаров тропического леса под названием Хо Кок-Бич расположены на юго-восточном побережье Вьетнама. Здесь проходит огромный барьерный риф.

Туристов здесь очень мало, даже в выходные. Поэтому и жилье здесь можно найти за 150 – 200 долларов в месяц. Но придется делить пляжные места с местными.



Хо Кок-Бич / Фото: escapewithpro.com

Ко-Тонсай в Камбодже

На юге Камбоджи есть небольшой остров – Ко-Тонсай. Это настоящий рай из джунглей и пляжей, ведь здесь почти никто не живет.

Но есть минус. Ко-Тонсай – это дикий местный пляж, где можно встретить стаи бездомных собак или других обитателей леса. Несмотря на это, только здесь вы сможете почувствовать, насколько далеко вы от цивилизации.



Ко-Тонсай / Фото: union.travel

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Пляж Агонда в Гоа

На южной части побережья Гоа есть место, где можно кататься на слонах прямо на пляже.

Бутылка вина здесь стоит 0,5 доллара, а постричься – 0,6 доллара. Снять домик на берегу моря можно за 120 долларов в месяц.

Здесь есть большое количество храмов и мест для занятия йогой, зато практически нет туристов.



Агонда / Фото: kuku.travel

Ксамил Бич, Албания

Ксамил Бич расположен в южной части Албании. В отличие от соседних Греции, Италии и Хорватии, здесь очень дешево. Пиво стоит 90 центов, жилье – 100-120 долларов за месяц.

Питаться можно морепродуктами – здесь 30 видов рыбы, средняя стоимость блюда в кафе – 6 долларов.



Пляж в Албании / Фото: bptrip.ru

Жемчужные острова в Панаме

Удивительный архипелаг в Тихом океане в 30 километрах от материковой части Панамы – расположены Жемчужные острова. Раньше здесь добывали большое количество жемчуга, также на этих островах прятались пираты. Но сегодня это место – замечательный курорт.

Снять домик на берегу моря можно всего за 300 долларов в месяц. Жемчужные острова, с точки зрения живописности, одни из самых впечатляющих мест на планете.



Жемчужные острова / Фото: artcontext.info