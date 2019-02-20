Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев

Март – месяц первых весенних цветов, тепла и солнечных лучей. Многие люди мечтают об отдыхе и выходных днях в марте. Чтобы подробнее разобраться, будут ли отдыхать украинцы 8 марта – читайте в нашем материале.

Календарь выходных дней в марте поможет вам определить официальный выходной, с его помощью вы сможете спланировать свое время на отдыхе. Чтобы добросовестно спланировать весенние каникулы, нужно знать, сколько они будут длиться.

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В марте украинцев ждут 11 выходных и 20 рабочих дней. Дополнительный отдых будет также в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому всех ждет отдых на три дня – с пятницы по воскресенье. Известно, что в четверг, 7 марта, рабочий день будет сокращен на 1 час.

Относительно праздника 8 марта идут дискуссии о его отмене и переводе в статус будних дней, но пока это решение не принято.



Выходные в марте 2019 в Украине

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Какие праздничные дни и выходные ждут Украину в марте:

3 марта – Всемирный день писателя;

4–10 марта – Масленица;

8 марта – Международный женский день;

9 марта – Международный день диджея;

11 марта – начало Великого поста;

14 марта – День защиты прав потребителей;

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины;

21 марта–27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;

21 марта – Всемирный день поэзии;

22 марта – День таксиста;

24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;

25 марта – День Службы безопасности Украины;

26 марта – День Внутренних войск МВД;

27 марта – Международный день театра.