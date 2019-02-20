Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
Март – месяц первых весенних цветов, тепла и солнечных лучей. Многие люди мечтают об отдыхе и выходных днях в марте. Чтобы подробнее разобраться, будут ли отдыхать украинцы 8 марта – читайте в нашем материале.
Календарь выходных дней в марте поможет вам определить официальный выходной, с его помощью вы сможете спланировать свое время на отдыхе. Чтобы добросовестно спланировать весенние каникулы, нужно знать, сколько они будут длиться.
Читайте также: Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
В марте украинцев ждут 11 выходных и 20 рабочих дней. Дополнительный отдых будет также в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому всех ждет отдых на три дня – с пятницы по воскресенье. Известно, что в четверг, 7 марта, рабочий день будет сокращен на 1 час.
Относительно праздника 8 марта идут дискуссии о его отмене и переводе в статус будних дней, но пока это решение не принято.
Выходные в марте 2019 в Украине
Читайте также: Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
Какие праздничные дни и выходные ждут Украину в марте:
3 марта – Всемирный день писателя;
4–10 марта – Масленица;
8 марта – Международный женский день;
9 марта – Международный день диджея;
11 марта – начало Великого поста;
14 марта – День защиты прав потребителей;
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;
18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины;
21 марта–27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;
21 марта – Всемирный день поэзии;
22 марта – День таксиста;
24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;
25 марта – День Службы безопасности Украины;
26 марта – День Внутренних войск МВД;
27 марта – Международный день театра.