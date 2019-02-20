Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев

99 Читати новину українською
8 марта 2019 выходной или нет в Украине - выходные в марте 2019 Украина
Выходные в марте 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев / LifeStyle 24

Март – месяц первых весенних цветов, тепла и солнечных лучей. Многие люди мечтают об отдыхе и выходных днях в марте. Чтобы подробнее разобраться, будут ли отдыхать украинцы 8 марта – читайте в нашем материале.

Календарь выходных дней в марте поможет вам определить официальный выходной, с его помощью вы сможете спланировать свое время на отдыхе. Чтобы добросовестно спланировать весенние каникулы, нужно знать, сколько они будут длиться.

Читайте также: Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине

В марте украинцев ждут 11 выходных и 20 рабочих дней. Дополнительный отдых будет также в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому всех ждет отдых на три дня – с пятницы по воскресенье. Известно, что в четверг, 7 марта, рабочий день будет сокращен на 1 час.

Относительно праздника 8 марта идут дискуссии о его отмене и переводе в статус будних дней, но пока это решение не принято.

виходние в марте
Выходные в марте 2019 в Украине

Читайте также: Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине

Какие праздничные дни и выходные ждут Украину в марте:

3 марта – Всемирный день писателя;

4–10 марта – Масленица;

8 марта – Международный женский день;

9 марта – Международный день диджея;

11 марта – начало Великого поста;

14 марта – День защиты прав потребителей;

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины;

21 марта–27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;

21 марта – Всемирный день поэзии;

22 марта – День таксиста;

24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;

25 марта – День Службы безопасности Украины;

26 марта – День Внутренних войск МВД;

27 марта – Международный день театра.

blog_ava
Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
сегодня
73188
Теги: LifeStyle Новости культуры Отдых
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 18:30 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
99
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 18:02 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
4037
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
сегодня 17:29 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
156
Роскошная, как и 30 лет назад: какой была в молодости супермодель Синди Кроуфорд
сегодня 10:05 Роскошная, как и 30 лет назад: какой была в молодости супермодель Синди Кроуфорд
Юлія Девда 571
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
19 февраля 19:30 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
488
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
19 февраля 17:30 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
532
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук