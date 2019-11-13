Актер КВН и "Рассмеши комика" Ильяс Хасанов погиб в жуткой аварии в России

Российский КВНщик и основатель стендап-шоу Ильяс Хасанов погиб в жуткой ДТП. После аварии мужчина был госпитализирован в одну из клиник, однако спасти его медикам не удалось. На момент смерти актеру было всего 30 лет.

Как сообщает российский таблоид StarHit, авария произошла 8 ноября на трассе Казань – Набережные Челны. По неофициальным данным, Ильяс Хасанов превысил скорость и столкнулся с грузовиком "КамАЗ". После удара иномарка актера напоминала металлолом, а часть авто загорелась.

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На помощь Ильясу Хасанову и его друзьям, которые были в салоне иномарки, бросились водители других машин. Всех пострадавших сразу же доставили в местные больницы. На месте аварии погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.

Известно, что в больницу доставили Ильяса Хасанова и его друзей: Руслана Тюпу, Руслана Харисова и Екатерину Захарову. У каждого медики диагностировали травмы различной степени тяжести. В течение трех дней врачи боролись за жизнь 30-летнего комика, однако спасти его так и не удалось. Умер Ильяс Хасанов в больнице в ночь на 12 ноября, так и не приходя в сознание.

В ночь с 11 по 12 ноября после ужасной аварии, которая произошла 8 ноября, ушел из жизни наш друг, редактор Татарской лиги КВН, основатель Челнинского Stand Up – Ильяс Хасанов. Дома в Ильяса остались жена и маленький ребенок,

– написали представители лиги КВН.

Кроме этого, представители Хасанова объявили о сборе средств, которые передадут семье актера.

Смотрите видео с места аварии с участием Ильяса Хасанова:

Умер Ильяс Хасанов: что о нем известно

Ильяс Хасанов – знаменитый юморист, родом из российского города Набережные Челны. Актер был звездой КВН, участником "Comedy Баттл", "Рассмеши комика", Stream stund up. В родном городе он организовал первое стендап-шоу, которое получило бешеную популярность.

Известный Ильяс Хасанов и в Украине. Юморист в 2018 году приезжал на съемки отечественного "Рассмеши комика", где сумел вызвать улыбки Владимира Зеленского и Евгения Кошевого.

Юморист был женат. У него осталась жена и маленькая дочь.

Смотрите видео выступления Ильяса Хасанова на "Рассмеши комика":