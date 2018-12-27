Актер Маколей Калкин пошутил над фильмом "Один дома" в сети

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Маколей Калкин
Маколей Калкин / www.gettyimages.com

Актер Маколей Калкин, который сыграл главную роль в киноленте "Один дома", решил пошутить со своего героя Кевина Маккалистера.

Маколей написал на своей странице в Twitter забавный пост о главном персонаже фильма "Один дома".

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На днях сеть взорвалась новостью о том, что 38-летний Маколей Калкин имел возможность повторить известные сценки из фильма "Один дома". Актер снялся в рождественской рекламе гаджетов от креативного отдела Google.

Комедия "Один дома" транслируется ежегодно перед рождественскими и новогодними праздниками чуть не в каждом доме. Так, история о мальчике Кевине, который спасает свой дом от 2 грабителей, стала одной из самых известных.

Чувствую себя виноватым перед всеми грабителями, которые из-за меня не могут спокойно обчистить дом на Рождество,
– пошутил со своего персонажа Калкин.


"Один дома – 2"

 

Теги: Голливуд Курьезные новости LifeStyle Кино
Источник: 24 канал
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