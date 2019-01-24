Алек Болдуин признал себя виновным в избиении американца: неожиданные детали

Голливудский актер Алек Болдуин признал, что виноват в травмировании американца на парковке. Поэтому он готов понести наказание в виде штрафа и курса управления гневом.

Как сообщает The Daily Mail, в среду, 23 января, в Нью-Йорке состоялось судебное заседание по делу 60-летнего Алека Болдуина. Голливудский актер пришел на рассмотрение обвинения в сопровождении своего адвоката.

Во время судебного заседания Алек Болдуин признал, что виноват в избиении американца. Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда Алек Болдуин набросился с кулаками на мужчину, который претендовал на свободное место на парковке. После дерзкого нападения американца, имя которого не рассекречивают, доставили в больницу. А вот сам Алек Болдуин загремел в полицейский участок.

Алек Болдуин согласился пройти курс реабилитации с психологами, которые научат актера управлять своим гневом. Чтобы закрыть дело как можно быстрее, голливудский актер коротко ответил на вопросы судьи и больше не комментировал скандальный инцидент.



Алек Болдуин после заседания суда / Getty Imsges

По информации издания, Алек Болдуин не первый раз попадает в такие скандальные ситуации. В 1990-х актера обвинили в нападении на фотографа. Однако тогда служители Фемиды оправдали звезду. Впоследствии в двухтысячном Алека арестовали полицейские за нарушение общественного порядка.