Андрей Данилко назвал своего фаворита финала Нацотбора Евровидения-2020

Украинский певец Андрей Данилко, который в 2020 году занял место судьи Нацотбора Евровидения-2020. Во время прямого эфира он не сдерживал своего восторга от одних из участников и откровенно назвал своего фаворита шоу. Им стала группа Go_A, которая впервые вышла на сцену Нацотбора.

Феерическое выступление коллектива прошло в финале нацотбора Евровидения-2020, 22 февраля. Музыканты Go_A презентовали свою этническую украиноязычную песню "Соловей", при выполнении которой на сцене виднелись традиционные национальные орнаменты. Выступление поразило всех зрителей, которые засыпали их овациями. Квартет с солисткой Екатериной Павленко растрогал и обращением к поклонникам.

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"Дорогая Украина, мы с группой Go_A рискнули и спели на Нацотборе Евровидения песню на украинском языке. Хотя все говорили, что делать этого не нужно. Мы считаем, что украинский язык должен звучать и теперь слово за вами", – обратилась к зрителям участница Go_A.

Впечатленными были и судьи Нацотбора Евровидения-2020. В частности, Андрей Данилко назвал группу Go_A своими фаворитами. С выбором он определился еще во время первого полуфинала, когда коллектив впервые появился на сцене шоу.

Я считаю, что вы – лучшие! Может, это некрасиво говорить как судье. Но с первого полуфинала вы для меня лично фавориты. Так не была представлена ​​Украина никогда. Это не моя музыка, чтобы слушать, но мне это нравится. Вот я сижу и получаю удовольствие, потому что это стильно, есть образ странный, как я это люблю, представляю микс артистов из разных стран и вы выделяетесь. Я за вас,

– заявил Андрей Данилко.

Поддержал коллегу и Виталий Дроздов, который отметил, что увидел особую магию, которая покорила его. Комментировал звездный судья лаконично, потому что выступление Go_A настолько поразило его, что Виталий Дроздов не мог подобрать слов.

"На этот раз была магия на сцене, которая не отпускала с первой и до последней секунды выступления. Возможно, в движениях стало что-то лучше, я не знаю. Не могу найти слов", – отметил Виталий Дроздов.

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В то же время Тина Кароль заявила, что выступление коллектива было лучшим за весь финал Нацотбора. Это можно было услышать и по реакции зала, ведь Go_A сумели сорвать огромные овации в зале.

"Вы сегодня разорвали зал. Еще никому так не аплодировали. Вам помогает эта поддержка, вы как окрылились, на этой сцене вы расцвели как вокалистка. У вас нереальный голос, там поют все потомки наши. В конце я увидела сильную женщину, которая готова ехать со своей песней в Роттердам", – отметила Тина Кароль.

Смотрите выступление Go_A в финале Нацотбора Евровидения-2020: видео