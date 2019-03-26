Арнольд Шварценеггер поделился курьезным роликом, который покорил сеть

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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер / Instagram / @schwarzenegger

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сумел рассмешить сеть курьезным видео. На своем дворе он пытался догнать маленького пони.

71-летний "Терминатор" Арнольд Шварценеггер вскоре поведет свою дочь к алтарю. Кэтрин уже обручилась с голливудским актером Крисом Прэттом и готовится к торжественной церемонии. Но пока пара еще только занимается планированием свадьбы, Арнольд Шварценеггер активно отдыхает.

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В сети появился ролик из смешных будней актера. На видео видно, как 71-летний Арнольд Шварценеггер, оседлав велосипед, гоняется по двору своего поместья за маленьким пони по кличке Виски. Для такого развлечения знаменитость одел широкополую шляпу в стиле ковбоя, кожаную куртку и удобную одежду. Саму же погоню он совершил под песню кантри-певца Тоби Кита I Should've Been A Cowboy ("Я должен был стать ковбоем"), что придало курьезу видео.

У Виски тоже утренний фитнес, – с юмором написал Арнольд Шварценеггер.

В конце ролика актер накормил пони морковью, что выглядело очень мило.

Смешное видео за считанные дни покорило сеть. Ролик с участием Арнольда Шварценеггера просмотрели более 2 миллионов пользователей сети, а тысячи людей прокомментировали его.

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Теги: LifeStyle Курьезные новости Арнольд Шварценеггер
Источник: LifeStyle 24
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