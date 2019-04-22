Авторы фильма "Бамблби" экранизируют легендарный роман "Киборг"

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Роман "Киборг" 1972 года выпуска будет экранизирован
Роман "Киборг" 1972 года выпуска будет экранизирован / www.denofgeek.com

Культовый роман американского писателя Мартина Кайдина под названием "Киборг" наконец экранизируют. Над созданием картины будут работать режиссеры фантастического боевика "Бамблби".

По мотивам романа "Киборг" ранее состоялась экранизация телешоу, которое получило название "Человек на 6 миллиардов долларов". Теперь у американских режиссеров появилась идея экранизировать роман в виде фильма. Об этом сообщает издание Aint It Cool.

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Над фильмом будет работать кинокомпания Warner Bros, а 45-летний Трэвис Найт, который работал над успешной кинокартиной о трансформерах под названием "Бамблби", сядет в кресло режиссера.

В романе 1972 года рассказывается о полковнике Стиве Остине. Во время первого испытательного полета мужчина попадает в авиакатастрофу и получает тяжелые травмы. Однако государство хочет вернуть бойца в строй, поэтому было принято решение выплачивать ему протезирование, которое стоит 6 миллиардов долларов. Стив Остин получает сверхспособности и становится секретным агентом. На роль главного героя утвердили Марка Уолберга. Премьера фильма состоится в 2020 году.

Марк Волберг
Марк Уолберг / Instagram / @markwahlberg

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Теги: LifeStyle Кино
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