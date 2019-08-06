Бабушка испортила афишу Оли Поляковой в Черновцах: забавная реакция артистки

Среди тысяч поклонников известной украинской певицы Оли Поляковой есть и немало хейтеров, и даже пожилого возраста. Одной из таких стала бабушка из Черновцов, которая решила "добавить красок" плакату певицы с концерта, сменив одно слово на свой манер.

Инцидент произошел на днях в городе на Буковине, который сняли прохожие. На видеоролике, который появился в сети и который на своей странице в Instagram оставила Оля Полякова, можно увидеть, как женщина зарисовывает черным маркером буквы в словосочетании "Королева ночи". Следовательно, концертное объявление после некоторых "правок" называлось "Корова ночи".

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Реакция Оли Поляковой не задержалась. В подписи к видео она пошутила: "Узнали эту переодетую артистку?". В комментариях свои мнения оставили звезды российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров и Макс Галкин. Первый отметил, что обожает в звездах такую самоиронию, а другой – что эту бабушку нужно брать в тур с Поляковой. Регина Тодоренко добавила, что она просто в истерике от увиденного.



Реакция звезд на видео с афишей Оли Поляковой / Instagram / @polyakovamusic

Но впоследствии Оля Полякова опубликовала еще одно видео, в котором обратилась к организаторам ее концерта в Черновцах:

"Вы видели это милое видео, где бабушка креативно подошла к моей афише и решила ее художественно исправить? Я узнала, что черновицкие организаторы подали на бабушку заявление в полицию за порчу имущества и разыскивают ее. Я вас очень прошу, организаторы, если вы понесли какие-то потери, я готова их возместить. Я счастлива за Черновцы, что у вас есть такие креативные бабушки. Она настоящий художник, она так увидела. Организаторы, найдите бабушку и знаете, как ее накажите? Подарите ей билеты на шоу "Королева ночи", потому что с чувством юмора у бабушки все прекрасно. А это значит, что ей – к нам!".